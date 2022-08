Carro pega fogo no viaduto do Dique do Tororó nesta sexta (19); vídeo

Um carro foi avistado pegando fogo nas imediações do viaduto acima do Dique do Tororó no início da noite desta sexta-feira (19). As pessoas que passavam se assustaram com o tamanho das chamas e a fumaça que o incêndio gerou. Não há registro de feridos.

A situação deixou o trânsito lento na região e já está sendo monitorada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Não há informações sobre o que teria gerado o incêndio ou se ele foi propositalmente causado.

O Corpo de Bombeiros foi procurado, mas não deu um retorno até a publicação da matéria.