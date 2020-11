Carro quebra muro, despenca 10 metros e mata ex-presidente da Abat na Graça

Um carro despencou de uma garagem de um prédio no bairro da Graça, na manhã desta quarta-feira (18) e deixou uma pessoa morta. O acidente aconteceu no prédio Monsenhor Ayres, que fica na Rua da Graça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o veículo caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros e o motorista, Jorge Otávio Oliveira Lima, de 50 anos, morreu na hora. Ele era advogado e ex-presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (Abat). A informação foi confirmada pelo órgão.

Carro destruiu muro da garagem (Foto: André Alves)

Segundo testemunhas, Jorge não morava no prédio e não era dono do carro, mas teria ido ao local para levar o veículo para um amigo. As informações não foram confirmadas por nenhum orgão oficial.

Como o veículo, um Honda Fit, era automático, ele perdeu o controle na garagem, avançando contra a parede, que não aguentou o impacto e quebrou. O carro despencou em um vão que fica no fundo do prédio e, na queda, Jorge quebrou o pescoço e morreu na hora.

O Honda Fit caiu com o teto virado para o chão e duas equipes dos bombeiros, uma de resgate e outra de atendimento pré-hospitalar, foram deslocadas para o local. O carro foi virado de lado com ajuda de populares e o advogado foi retirado das ferragens sem vida.

O corpo será levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde passará por perícia.

Motorista não resistiu à queda (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi ao local, mas já encontrou o homem morto. Além disso, uma viatura da 11ª Companhia Independente da PM (11ª CIPM/ Barra/Graça) também foi deslocada, juntamente com uma equipe do Salvar. A perícia foi acionada.

Consternados, advogados que conheciam Jorge ficaram chocados com a notícia. Ele era descrito como "um advogado muito querido, figura simpática, muito educado e gentil".

Jorge, que completaria 51 anos no dia 22 de novembro, deixa esposa e filhos.

Não há informações sobre o sepultamento.



(Vídeo: Isabela Larangeira)

Lamento

Ao tomar conhecimento da morte do advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil/Seção Bahia (OAB-BA) divulgou uma nota de pesar a disse que "a advocacia baiana está enlutada".

"Na manhã desta quarta-feira (18), a classe perdeu um dos seus mais diletos colegas. O advogado Jorge Lima nos deixou após ser vítima de uma acidente de carro, no bairro da Graça. Defensor incansável dos direitos e garantias fundamentais, Jorge Lima honrou a todos os advogados e advogadas com sua atuação sempre firme, principalmente no campo do Direito do Trabalho", diz trecho do documento.

Além de já ter sido presidente da ABAT, Jorge Lima também era conselheiro da OAB-BA e representou a Bahia como vice-presidente Nordeste da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat).

"Para além da sua competência profissional e institucional, Jorge Lima era antes de tudo um amigo. Pessoa querida por todos, de um sendo de humor ímpar e um grande coração que, como verdadeiro advogado, reconhecia na dor do outro a sua dor. Certamente, ele é uma dessas figuras do mundo jurídico que deixará saudades não apenas nos fóruns e sessões de júri, mas principalmente nas rodas de conversas. Com profundo pesar, a OAB-BA deseja a todos os amigos e familiares de Jorge que tenham força para atravessar esse momento de dor e tristeza, sempre com a certeza de que esse nobre advogado, apesar de ter nos deixado cedo demais, construiu em vida um legado que inspira a todos", completou o trecho.

O presidente da OAB-BA, Fabrício Castro, também lamentou a perda precoce. "Jorge é um amigo que fará muita falta. Era um homem de Ordem que viveu para servir e nos deixa de maneira precoce e repentina nesse ano que não está sendo fácil. A tristeza por sua perda é muito grande e atinge não apenas a advocacia, mas todos aqueles que realmente acreditam no Estado Democrático, nos Direitos Humanos e na Justiça Social".