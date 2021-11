Carro roubado em Brasília é recuperado em Barreiras, no extremo oeste baiano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Fiat/Punto que havia sido roubado há quatro meses em Brasília (DF). A abordagem aconteceu no KM 797 da BR 242, no trecho de Barreiras, no extremo oeste da Bahia. Ao consultar a placa do veículo, constatou-se o registro de roubo ocorrido em julho deste ano.



Um homem de 50 anos conduzia o carro no momento da verificação. Ele alegou que não era o proprietário do veículo e que somente o pegou emprestado de um amigo para fazer uma viagem.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Barreiras, onde foi registrada como receptação de veículo.