Carro roubado no Rio Vermelho é encontrado pela PM

O carro roubado por homens armados no Rio Vermelho, na terça-feira (27), foi encontrado por policiais militares no Engenho Velho da Federação ontem. Os suspeitos não foram encontrados.

O veículo foi encontrado com a placa adulterada na Travessa Vila Vale, em operação conjunta entre policiais militares da 12ª CIPM e 41ª CIPM. O momento do roubo foi captado por câmeras de segurança do estabelecimento em que a dona do automóvel fazia compras quando foi assaltada.

O veículo foi removido por um guincho e apresentado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.

Crime

O crime, acontecido na tarde de terça-feira (27), foi realizado por três homens.

Imagens captadas por câmeras mostram o momento em que os homens chegaram separadamente. Um dos suspeito passa em frente à loja e observa um funcionário descer de um carro, junto com uma mulher, e, em seguida, adentrar a loja.

O segundo suspeito entra no estabelecimento e o terceiro permanece do outro lado da rua, observando a ação.

Outra câmera no interior da loja flagra o homem que adentrou o local, armado. O mesmo homem segura o funcionário pela camisa, rouba a chave do carro da mulher e a entrega ao primeiro suspeito, que esperava em frente ao estabelecimento. O celular do trabalhador também foi roubado, de acordo com a Polícia Civil.

Eles adentram o veículo, obrigando as pessoas que estavam dentro do veículo a saírem, e fogem com o carro roubado.