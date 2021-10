Carro usado como 'paredão' é apreendido pela PM no interior da Bahia

Um veículo 'paredão' foi apreendido na manhã de domingo (9) no Porto das Piranhas, em Santa Rita de Cássia, no oeste baiano.

A apreensão foi feita por equipes do 3º Pelotão da 86ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Formosa do Rio Preto) após denúncias sobre pertubação do sossego.

A PM faz parte na cidade a uma força-tarefa contra a poluição sonora, ao lado de membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur).

Uma pessoa acionou a PM denunciando que o motorista um veículo Golf com grande aparelhagem de som nas portas e porta-malas estava fazendo barulho na região.

"Esse tipo de aparelho sonoro contraria a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Conatran) e também o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por isso fizemos a abordagem e condução", diz comandante do pelotão, o aspirante-a-oficial Felipe Franco Martins.

O carro foi levado para o pátio do 3º Pelotão e de lá seguiria para a delegacia de Santa Rita, onde o motorista também deveria se apresentar.

O veículo tinha 12 snakes, oito twitter, seis subwoofers, dois rodstar, mesmo número de bandas, fonte, processaror e central multimídia.

“Aqui infelizmente os paredões são usados pela população em horários não permitidos. Então, nesse primeiro momento, além de algumas abordagens, fizemos ações de conscientização e distribuímos colantes nos principais pontos onde é proibido o som”, explicou o comandante.