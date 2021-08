Carroceiro é preso após espancar cadela até a morte em Santaluz, na Bahia

Policiais prenderam um homem em flagrante por maus tratos a animais após ele matar uma cadela no município de Santaluz, nordeste baiano, nesta terça-feira (24). O animal teria corrido e latido atrás da carroça dele e ele, não gostando, desferiu golpes com um amortecedor de carro no cachorro – que não resistiu.



"Ele pegava entulhos com uma carroça quando a cadelinha latiu na direção dele e ele não gostou, desferindo os golpes na cabeça do animal. Fomos informados e, de imediato, o cão foi encaminhado para o veterinário, porém não resistiu aos ferimentos", disse o delegado substituto da Delegacia Territorial de Santaluz, Edemir Lichini.



O homem foi autuado em flagrante por maus tratos a animais e encaminhado para a DT para adoção das medidas cabíveis. O delegado também expediu guias de perícia no instrumento do crime.