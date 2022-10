Carros com sinais de adulteração são recuperados após roubo

Quatro prisões foram realizadas na tarde desta segunda-feira (10), após equipes de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) terem localizado dois veículos com sinais de adulterações nas regiões da Caixa D'Água e outro em Brotas. Os veículos serão devolvidos aos proprietários.

Um veículo Fox foi abordado e sinais de adulteração foram cruciais para que agentes desconfiassem de roubo. O caso na 1ª Travessa da Manchúria, na Caixa D'Água. No carro, foram encontradas porções de maconha com uma mulher. O condutor foi autuado em flagrante por receptação, e a passageira, por tráfico de drogas.

Já em Brotas, um carro com a placa clonada foi flagrado na Rua Frederico Costa. Dentro do carro, que foi roubado no dia 5 de outubro, duas pessoas suspeitas foram abordadas e constataram o crime. No veículo, foram localizados um simulacro de pistola, um par de placas, dois celulares e documentos pessoais de duas vítimas.

A dupla foi autuada em flagrante por receptação qualificada e responderá a inquérito a respeito dos roubos que admitiu ter praticado. A prisão preventiva de ambos os suspeitos já foi pedida.