Carros novos: veja quais os mais vendidos no Brasil e na Bahia

A picape Strada, da Fiat, liderou os emplacamentos entre os automóveis e comerciais leves no mercado brasileiro em abril

A picape Strada, da Fiat, liderou as vendas de automóveis e comerciais leves novos em abril com 12.581 emplacamentos. Outro modelo da empresa, o Mobi, ficou com a segunda posição, com 6.861 unidades licenciadas. O subcompacto foi seguido pelo Hyundai HB20 (6.849), Fiat Toro (6.682) e Jeep Renegade (6.634), respectivamente terceiro, quarto e quinto colocados.

Da sexta à décima posição ficaram: Volkswagen Gol (6.420), Chevrolet Onix (6.402), Hyundai Creta (5.544), Jeep Compass (5.504) e Fiat Argo (5.383).

Mercado estadual

Na Bahia, a Strada também liderou o último mês com 707 unidades emplacadas. Na segunda posição, outra picape da Fiat, a Toro: foram 367 licenciamentos em abril. O Chevrolet Onix (330) foi o terceiro colocado, seguido por Hyundai HB20 (304) e Hyundai Creta (276).

Na sequência, entre a sexta e a décima colocação ficaram: VW Gol (254), Chevrolet Onix Plus (243), Chevrolet Tracker (241), Renault Kwid (223) e Toyota Corolla (196).

Confira a avaliação da FiatStrada Volcano com motor 1.3