Carta achada com Lázaro indica detalhes de chacina de família no DF

Uma carta achada com Lázaro Barbosa no dia em que foi morto traz algumas informações sobre a chacina que aconteceu no Distrito Federal e deu início à caça pelo assassino, que durou 20 dias. Lázaro foi morto no último dia 28 pela polícia.

No texto, há informação de que uma das vítimas estava armada e por isso Lázaro teria atirado. "O cara tava armado e, antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa, que quando eu vi já foi só tiros", diz.

Em outro momento, o fugitivo afirma que já estava sem munição. "Já tive dois confrontos. Tô zerado de munição... Pra pegar pra mim, eu vou te adiantar 500 reais", diz.

A carta, segundo o Fantástico, da TV Globo, foi escrita por Lázaro para um colega, com o pedido para conseguir mais munição. A investigação mostra que Lázaro recebia ajuda ainda de um fazendeiro a quem a família Vidal, vítima da chacina, devia dinheiro.

"Considerando que havia um laço anterior, que Lázaro já era conhecido pelo proprietário (Elmi Caetano Evangelista) e na entrevista (depoimento) o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha, realmente, usado Lázaro para cobrar a dívida e, não recebendo, matar aquelas pessoas", contou a delegada Rafaela Azzi.

A defesa de Elmi repudiou as suspeitas e nega envolvimento na morte da família.