Cartão-postal de Feira, Caixa D’água do Tomba tem iluminação roubada

Foto: Divulgação/Embasa

A Caixa D’água do Tomba, um dos símbolos de Feira de Santana, foi atacada por um grupo de criminosos na madrugada de terça-feira (23). Segundo a assessoria de comunicação da Empresa Baiana de Saneamento e Águas (Embasa), os bandidos levaram toda a estrutura de iluminação instalada pela companhia, que administra o espaço.

A Embasa registrou boletim de ocorrência sobre o caso, e aguarda a instauração de inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido e encontrar os criminosos e o material levado.

A iluminação cênica, que pode ser vista a até 2 km de distância e principalmente por quem utilizada o Anel de Contorno da cidade, foi colocada no equipamento em 2016. Eles compreendem dez canhões de LED que projetam as cores primárias (vermelho, azul e amarelo) e possibilitavam produzir colorações diferentes.

Em nota, a Embasa destaca que a iluminação era frequentemente trocada, em alusão a datas comemorativas e campanhas de conscientização, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul.

“É uma pena que marginais tenham roubado a estrutura que foi montada para presentear a cidade”, lamenta o gerente regional da Embasa em Feira, Euvaldo dos Santos Neto.

O Reservatório do Tomba, nome oficial do equipamento que tem arquitetura com inspiração moderna, foi construído no início da década de 1980 e faz parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana.