Se você nunca escreveu cartas de amor, sinto muito; se você escreveu cartas de amor e não as enviou, sinto muito mais; se você guardou cartas de amor, um dia recebidas, por meses e anos, você transcendeu e não me pergunte o que é isso. Não há respostas. Quem inventou as cartas de amor não previu as consequências. A humanidade não inventou as cartas para manifestações de amor, sentimentos, emoções. As cartas, desde suas origens, tiveram outro propósito: orientar transações comerciais, conluios políticos, alimentar por séculos a imprensa, foi a fonte dos jornais pois sem elas não teria existido notícia. Não imaginávamos que nós mesmos, conversando aqui e acolá, reportando, teríamos a matéria-prima da notícia.

Cartas de amor foi um desvio de finalidade. Alguém percebeu que os mecanismos de distribuição de cartas, o correio marítimo, o correio por estradas e, mais tarde, por linhas férreas e, antes disso, a carta enviada através de um viajante, encurtavam as distâncias e possibilitavam um retorno; indescritível emoção quando a carta era respondida, o fim da ansiedade, da dúvida de se a carta chegara ao destinatário.

Cartas de amor sobreviveram séculos, não faz muito tempo as pessoas ainda escreviam cartas de amor, deveríamos explicar isso aos filhos e netos como uma curiosidade antropológica, a existência e o fim das cartas, um processo cultural, não duvidemos disso. Cartas de amor exigiam sutilezas: um papel bonito, caligrafia legível, ou quase, um alinhamento, se não fosse papel pautado. As mulheres colocavam uma pétala de flor, desenhavam um coraçãozinho, ou outro emoji, que não se chamava emoji naqueles idos, perfumavam, imprimiam marcas de batom. Artes da deusa Vênus.

O amor nunca foi um sentimento simples. O amor correspondido era fogo, ardente; o amor não correspondido era brasa, instável - um constante acende e apaga - na expectativa de um sopro de vento para acender de novo. Um sentimento tão complexo que as cartas não foram plenas para expressar. Os poetas e os músicos preencheram o vácuo. E prevaleceu na sua arte rítmica o amor não correspondido, ou dividido, a dor de corno, tornando mais complexo ainda essa coisa de amar, ou devanear amor. Os poetas e os músicos ainda alimentam esses sentimentos, as cartas não mais. Deixaram de existir.

As cartas de amor foram substituídas pelo pré-histórico e-mail, que os jovens não sabem mais o que é, e pelo WhatsApp, através de áudios e, em especial, das chamadas de vídeo. Melhor do que cartas e com a vantagem do tempo real. O romantismo da carta de amor só tinha sentido pela expectativa e pela construção de palavras bonitas, cuidadosamente pensadas para expressar um sentimento. Quem não sabia escrever pedia ajuda a um parente ou amigo (a)

Já a saudade do amor longínquo, em outra cidade, bairro, ou a poucos quarteirões de distância, na chamada de vídeo, tem cara, tem expressões de rosto, autenticidade que nem sempre as cartas traduziam. E não é preciso saber escrever direito, ou se expressar bem. E com o conforto e a segurança de colocar na nuvem, se desejamos guardar, ou deletar, se o amor deixou de existir, se não há mais saudade, ou apenas registrar naquele cantinho do cérebro que capta nossas melhores emoções.

Cartas de amor a gente nunca esquece, se houve amor; “cartas” pelo smartphone igual. A vida é um contínuo sentir, uma mutação que ilumina nossa existência.