Carteira de Estudante gratuita é disponibilizada para alunos de escolas públicas

Empresa de entretenimento estudantil, a Bau Universitário oferece gratuidade no acesso da carteira de estudante, necessária para que se possa, entre outras coisas, acessar a benefícios como a meia-entrada em ingressos. Já os estudantes das escolas particulares, cursos técnicos e universitários terão acesso ao documento a preços acessíveis, através de códigos promocionais.

Estudantes que estejam matriculados nos ensinos infantil, fundamental, médio e técnico ou em cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, tanto presencial quanto a distância, têm direito ao documento. O cadastro deve ser feito através do site da empresa, onde é necessário preencher um formulário com os dados pessoais e acadêmicos.

“A carteira de estudante é para que as pessoas aptas tenham acesso à meia entrada em eventos culturais, de entretenimento e deve seguir o padrão instituído pela União Nacional dos Estudantes (UNE), uma vez que é válida em todo território nacional. O nosso diferencial entre as que existem no mercado é que criamos uma plataforma onde o aluno não tem só direito à meia, mas diversos benefícios como sorteios semanais de ingressos de cinema, shows e rodízios em restaurantes”, pontua Jean Duque, diretor operacional da Bau Universitário.

Na Bahia, o Diretório Central do Estudante (DCE) da Unifacs é regularmente habilitado para emissão dos documentos há mais de 15 anos e nos últimos 7 atua em conjunto com a Bau. “A novidade este ano é que todo processo será online. Temos a versão digital onde o documento é gerado e de forma simples, apresentado pelo próprio celular e o cartão impresso que é enviado para a residência do aluno pelos Correios”, finaliza Duque.

De acordo com o 6º parágrafo do artigo 1º da Lei nº 12.933/2013, a validade do Documento de Estudante é até o dia 31 de março do ano seguinte da emissão. Por isso, os estudantes que estão regularmente matriculados nas instituições de ensino devem fazer a renovação o quanto antes para ter acesso aos benefícios garantidos.

Para acessar o valor promocional, basta inserir no site o código correspondente na etapa de pagamento:

UNIV990 para alunos de faculdade pública – pagamento no valor de R$9,90

UNIV1490 para alunos de faculdade particular – pagamento no valor de R$14,90

COL990 para alunos de colégios e curso técnico particular - pagamento no valor de R$9,90

COL0800 para alunos colégios da rede pública - gratuidade