Carteira estudantil do MEC começa a ser emitida em 90 dias

A carteira estudantil digital e gratuita do MEC (Ministério da Educação) começa a ser emitida em um prazo de 90 dias. Os estudantes terão acesso ao documento através das lojas Google Play e Apple Store. O objetivo é reduzir a burocracia e evitar a impressão de papel. Ao contrário do que acontece atualmente, a carteira do MEC é gratuita. Com a carteira, o aluno matriculado em instituição de ensino terá direito a meia-entrada em shows, teatros e outros eventos culturais.

A estudante de Jornalismo Larissa Mesquita, precisou pagar para tirar o documento e diz que a notícia vem em boa hora. “Paguei um valor absurdo e fui informada que a carteira só teria validade até março de 2019. Caso quisesse renovar, teria que pagar novamente. Essa notícia é maravilhosa! Afinal, os benefícios da carteira de estudante são diversos e podem ser bem aproveitados”.

Bárbara Silva, estudante de pós-graduação em Mídias Sociais, compartilha da mesma opinião. “Já arcamos com muitas outras despesas durante a faculdade, inclusive com a nossa mensalidade. Na minha opinião, esse deveria ser um direito de todo estudante. Tenho certeza que a mudança vai favorecer muitos estudantes que não têm condição de pagar esse valor abusivo”, conclui.

O MEC pretende firmar uma parceria com a Caixa Econômica Federal para emissão gratuita da carteira estudantil física. No entanto, ela só terá validade até 31 de março do ano seguinte. Já a carteira digital será válida enquanto o estudante estiver matriculado na instituição de ensino. Confira abaixo a lista de instituições autorizadas a emitir a carteira de identificação estudantil:



• Ministério da Educação;

• Associação Nacional de Pós-Graduandos;

• União Nacional dos Estudantes (UNE);

• União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes);

• Entidades estudantis estaduais, municipais e distritais;

• Diretórios centrais dos estudantes;

• Centros e diretórios acadêmicos;

• Outras entidades de ensino e associações representativas dos estudantes.

O Ministério da Educação pretende ainda criar um novo banco de dados, o Sistema Educacional Brasileiro. O intuito é melhorar a implementação, execução e avaliação das políticas públicas na educação.