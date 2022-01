Carteiras de meia passagem do ferry começam a ser distribuídas na segunda (10)

A partir desta segunda-feira (10) serão distribuídas as primeiras carteiras de meia passagem para estudantes que utilizam o sistema ferry-boat. A entrega do primeiro lote será no posto da Agerba, localizado no terminal de São Joaquim, em Salvador.

A distribuição será feita de segunda a sexta, das 14h às 16h30. Serão contemplados aqueles alunos de nível técnico e superior que moram na Ilha de Itaparica, nos municípios de Itaparica ou Vera Cruz, e que precisam fazer a travessia regularmente para frequentar cursos de graduação ou técnicos/profissionalizantes em Salvador.

Para retirar a carteira de meia passagem, o estudante deve apresentar um documento oficial com foto. Não é permitido que a retirada seja feita por outra pessoa.

Veja lista dos estudantes que vão receber o primeiro lote das carteiras:

