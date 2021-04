Carteiro é encontrado morto em Mar Grande, na Ilha de Itaparica

O carteiro Manoel Bomfim Cerqueira, de 47 anos, foi encontrado morto, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Ele estava desaparecido desde o dia 19 de abril, quando saiu de casa por volta de 5h.



Segundo informações do G1, a família foi chamada para reconhecer o corpo, que estava no Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.



O carteiro deverá ser enterrado na manhã desta sexta-feira (30), no cemitério da Ordem Terceira de São Francisco.



Na última quarta-feira (28), um grupo de colegas e familiares do carteiro protestaram em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública, na Piedade, em Salvador, pedindo que a polícia investigasse o desaparecimento do carteiro. Em entrevista à TV Bahia, um parente de Manoel Bomfim disse que após se curar da covid-19 e, ele teria ficado depressivo e desorientado.