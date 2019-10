Cartela da Zona Azul só será vendida por aplicativo a partir desta terça (14)

A partir de amanhã, as cartelas de papel da Zona Azul não serão mais comercializadas para as mais de 12 mil vagas do estacionamento rotativo de Salvador. O modelo digital completará um ano em funcionamento, encerrando o prazo de 12 meses estabelecido pela Transalvador para concluir a digitalização do sistema na cidade.

Atualmente, a Transalvador conta com 11 aplicativos cadastrados para oferecer os tíquetes de estacionamento em vagas de Zona Azul – toda a lista pode ser encontrada no site www.transalvador.salvador.ba.gov.br. Até o mês passado, quase 124 mil usuários já haviam baixado um ou mais apps, e o sistema contava com 712 mil utilizações.

Os créditos podem ser comprados com antecedência ou apenas no momento em que o motorista for estacionar o veículo. Não haverá alteração nos valores já cobrados atualmente, de R$ 3 por 2h, R$ 6 por 6h e R$ 9 por 12h. Em eventos, a cobrança pode variar entre R$ 10 e R$ 20, dependendo da sinalização. Além disso, o usuário poderá utilizar uma tolerância de 15 minutos. Caso saia da vaga dentro desse prazo, o valor adquirido ficará como crédito para uma nova utilização.

Quem já adquiriu as cartelas poderá utilizá-las, normalmente, até o dia 30 deste mês.