Cartelas de papel da Zona Azul deixam de ser vendidas a partir de terça (15)

O aplicativo Zona Azul Digital será a única ferramenta para pagar o estacionamento nas mais de 12 mil vagas rotativas disponíveis em Salvador. A partir de terça-feira (15), as cartelas de papel deixarão de ser comercializadas. O modelo digital completou um ano em funcionamento, encerrando o prazo de 12 meses estabelecidos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para concluir a digitalização do sistema em toda a cidade.

“Quando lançamos a Zona Azul Digital no ano passado, demos um prazo de um ano para que o Sindicato dos Guardadores se adequasse ao novo sistema. Portanto, nos próximos dias, todas as áreas de Zona Azul da cidade deverão estar com o sistema completamente digital”, explica o superintendente de trânsito, Fabrizzio Muller.

As pessoas que já adquiriram as cartelas estão asseguradas até o dia 30 de outubro, sem prejuízo com relação à fiscalização.

Sem cartelas, a fiscalização em toda a cidade seguirá o modelo de locais como Barra, Rio Vermelho e Comércio, que já estão completamente digitalizados. Os agentes utilizarão um aplicativo próprio, onde poderão conferir se o veículo está ou não estacionado de forma regular.

“É importante lembrar que os motoristas credenciados para estacionamento em vagas especiais (idosos, pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, gestantes e lactantes) comprarão os créditos normalmente, pelo aplicativo ou com um operador, como qualquer outro condutor. Porém, nas vagas reservadas, além da ativação do crédito, continua sendo obrigatório manter no painel do veículo o cartão de credenciamento emitido pela Transalvador”, lembra Muller.

Aplicativos

Já são 11 aplicativos cadastrados atualmente pela Transalvador para oferecer os tíquetes de estacionamento em vagas de Zona Azul na cidade. A lista completa pode ser encontrada no site www.transalvador.salvador.ba.gov.br . Até o dia 30 de setembro, quase 124 mil usuários já haviam baixado um ou mais apps em seus smartphones, e o sistema contava com 712 mil utilizações.

Quem ainda não possui um destes aplicativos baixados no celular, o passo a passo é o seguinte: Depois de baixar o app escolhido na loja do sistema operacional, basta cadastrar login e senha. A partir daí, será necessário informar o CPF ou CNPJ. Neste modelo, os pagamentos podem ser feitos via cartão de crédito, débito ou boleto bancário.

Os créditos podem ser comprados com antecedência ou apenas no momento em que o motorista for estacionar o veículo. Não haverá alteração nos valores já cobrados atualmente, de R$3 por 2h, R$6 por 6h e R$9 por 12h. Em eventos, a cobrança pode variar entre R$10 e R$20, dependendo da sinalização. Além disso, o usuário poderá utilizar uma tolerância de 15 minutos. Caso saia da vaga dentro deste prazo, o valor adquirido ficará com crédito para uma nova utilização.