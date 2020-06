Cartilha eletrônica orienta público LGBT sobre prevenção à covid-19

Uma cartilha eletrônica direcionada especialmente ao público LGBT, com orientações de prevenção à covid-19, foi disponibilidada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A iniciativa, disponível neste link, marca o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é comemorado neste domingo (28).

Intitulado Saúde LGBT em Tempos de Pandemia de Covid-19, o material eletrônico orienta sobre os cuidados à saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Na cartilha, há ainda informações complementares de outros serviços da rede básica voltadas ao mesmo público.

“Tendo em vista que cenários de emergência sanitária tendem a agravar as vulnerabilidades as quais estão expostos determinados segmentos sociais que vivenciam exclusão social e violências cotidianas, como é o caso da população LGBT, é importante a disponibilização de materiais com informações numa linguagem acessível a cada grupo”, salientou Erik Abade, técnico da SMS do Campo Temático de Saúde LGBT.

Os interessados também podem conferir, além das orientações para a prevenção da covid-19, informações como cuidados e práticas de redução de danos à saúde mental, física e sexual, a relação de unidades de pronto-atendimento e dos Serviços de Atenção Especializada (SAE).

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Ambulatório Multidisciplinar em Saúde de Travestis e Transexuais, Coletivo de Trans pra Frente e Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia.