Cartões postais da Bahia serão iluminados em homenagem ao Dia do Psicológo

Prédios e monumentos de Salvador e do interior da Bahia receberão uma iluminação especial em azul, este mês, para celebrar os 59 anos da Psicologia. A iniciativa é realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) para visibilizar a atuação da profissão nos territórios baianos na promoção de Saúde Mental, frente ao atual contexto sanitário, social, político e econômico vivido no país.

Nesta quinta e sexta-feira (26 e 27), às 18h, o Farol da Barra e o Elevador Lacerda, em Salvador, serão iluminados em azul do lápis-lazúli. Esta é a cor oficial da Psicologia, desde 2006, quando foi aprovada a Resolução CFP 2/2006, que estabelece os símbolos oficiais da profissão. Nos mesmos dias e horários, também receberão iluminação especial a Câmara de Vereadoras/es de Barreiras, a Prefeitura de Vitória da Conquista, a Prefeitura de Esplanada e a Igreja Inacabada de Alagoinhas. A sede do CRP-03 em Salvador e a Prefeitura Municipal de Una já estão com iluminação especial em saudação à profissão.

Saúde Mental x Pandemia

Em levantamento divulgado em maio deste ano pelo CRP-03, mais de 70% das pessoas entrevistadas relataram que se sentiam emocionalmente atingidas pelo contexto da pandemia da covid-19. Medo, insegurança e tristeza foram os sentimentos mais experienciados pelos participantes. Mais 30% afirmaram sentir a necessidade de algum suporte psicológico no atual contexto. Além disso, mais 80% das/os participantes responderam que se submeteriam ao atendimento Psicológico on-line.

Chama a atenção o fato de apenas 58% conseguirem continuar trabalhando no período de distanciamento social. Diante desse contexto, o Conselho visa potencializar o exercício ético e a prática das Psicologias enquanto instrumento de promoção dos direitos humanos e fortalecimento das políticas públicas.

Para o conselheiro presidente do CRP-03 Washington Luan Gonçalves de Oliveira, a ação foi pensada para divulgar as lutas e desafios vivenciados pela Psicologia, diariamente, principalmente no cenário pandêmico.

“A luta ocorre em diversos locais de atuação, mas sempre na linha de frente do cuidado em saúde mental. A Psicologia é uma profissão essencial neste momento de crises sanitária, social e política”, afirmou o conselheiro.

A conselheira vice-presidenta do CRP-03, Ana Caroline Moura Cabral, chamou atenção para mais um ano de homenagens à profissão em tempos de coronavírus, com reflexões acerca das práticas psicológicas no cotidiano de diversas vulnerabilidades da sociedade brasileira e diante de perdas reais e simbólicas, sobre a expectativas da formação e chegada de novas/os psicólogas/os baianas/os para colaborar com os direitos humanos, com a ética, as técnicas e acesso aos serviços de Psicologia no território da Bahia, além de lembrar do desafio e do compromisso de gerir uma autarquia e estar presente nos quatro cantos da Bahia.

Apoio

Para realizar esta ação, o CRP-03 conta com o apoio institucional da Marinha do Brasil (Farol da Barra), Prefeitura de Salvador (Elevador Lacerda), Câmara de Vereadoras/es de Barreiras, bem com como das prefeituras das cidades de Vitória da Conquista, Alagoinhas, Esplanada e de Una.