Cartões postais de Salvador são iluminados de azul em homenagem a profissionais da psicologia

Que o Farol da Barra e Elevador Lacerda são dois pontos turísticos com valor histórico e arquitetônico gigantescos para Salvador, todo o mundo já sabe. Mas sabia que também dá para aproveitá-los para levar uma mensagem bacana? Pois é. Aconteceu nesta quinta (26) e também vai rolar na sexta (27): os dois cartões postais soteropolitanos começaram a receber uma iluminação especial em homenagem aos profissionais de psicologia.

Em Salvador, o Farol da Barra e o Elevador Lacerda foram iluminados em azul do lápis-lazúli, cor oficial da Psicologia que está 59 anos de regutamentação. Nos mesmos dias e horários, também receberam iluminação especial a Igreja Inacabada de Alagoinhas, a Câmara de Vereadoras/es de Barreiras e as Prefeituras de Vitória da Conquista, de Esplanada, de Itajuípe e de Una.

Azul é a cor oficial da Psicologia desde 2006, quando foi aprovada a Resolução CFP 2/2006, que estabelece os símbolos oficiais da profissão. A ação celebra os 59 anos da psicologia e é realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) para visibilizar a atuação da profissão nos territórios baianos na promoção de Saúde Mental.

Além disso, o CRP-03 quer levar a sua mensagem frente ao atual contexto sanitário, social, político e econômico vivido no país.

Presidente da autarquia, Washington Luan Gonçalves de Oliveira visitou os cartões postais e falou sobre as lutas de psicólogas e psicólogos baianos durante e quase um ano e meio de pandemia do coronavírus. Ele afirma que a psicologia sempre esteve na linha de frente do cuidado em saúde mental e essa ação é uma maneira de homenagear os profissionais que também enfrentam esse momento de dificuldade.

"Para além disso, gostariamos de demarcar também a memória daquelas é daqueles que perderam a sua vida pela pandemia da COVID-19. A Psicologia se torna cada dia mais essencial para o enfrentamento desta crise. Pelas que estão em luta, pelas que perderam a sua vida, pelas que ainda lutarão: psicóloga e psicólogo parabéns pelo seu dia", disse.

Para realizar esta ação, o CRP-03 conta com o apoio institucional da Marinha do Brasil (Farol da Barra), Prefeitura de Salvador (Elevador Lacerda), Câmara de Vereadoras/es de Barreiras, bem com como das prefeituras das cidades de Vitória da Conquista, Alagoinhas, Esplanada e de Una.