Cartunista Ota é encontrado morto em seu apartamento no Rio

O cartunista Otacílio Costa d'Assunção Barros, conhecido como Ota, foi encontrado morto nesta sexta-feira (24) em seu apartamento no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o portal G1, a morte foi confirmada por amigos e colegas do cartunista.

Vizinhos estavam sem contato havia cinco dias com Ota, e acabaram acionando os bombeiros. Chegando no local, os bombeiros encontraram o artista morto. A corporação confirmou que foi acionada e a porta precisou ser arrombada.

Formado em Jornalismo, Ota, que tinha 67 anos, foi o editor responsável pela versão brasileira da revista MAD nos anos 70 e 80. Também trabalhou em outras publicações como o Jornal do Brasil e Folha Dirigida. As informações são do G1.