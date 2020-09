Caruru de domingo: Veja onde pedir iguaria do dia de São Cosme e Damião e Ibejis

Quem não teve sucesso nos convites para as comilanças do dia de São Cosme e Damião e do orixá Ibeji, ainda pode realizar o sonho do caruru próprio. Neste domingo, 27 de setembro, data celebrada em homenagem aos santos gêmeos, diversos restaurantes de Salvador irão servir a iguaria. Devido à pandemia, as comemorações têm de ser mais restritas, mas não é preciso abrir mão da tradição. Confira ao fim da matéria uma lista de alguns locais que irão servir:

Os preços dos pratos estão mais salgados este ano por causa do aumento dos preços dos principais alimentos da cesta básica e dos ingredientes. As principais altas nos valores foram registradas no quiabo, coco, camarão seco, amendoim e azeite de dendê, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Proprietária do Restaurante Avenida, na Av. ACM, Marina Tude conta que para dar conta de tudo, por lá, os preparativos começam um dia antes. Em geral, o estabelecimento trabalha com venda a quilo nos dias úteis e adota o delivery nos fins de semana. Neste sábado, foi dia de deixar uma parte dos ingredientes do vatapá e caruru, como o frango, pegando tempero para ficar mais saboroso no grande dia. No domingo, o pessoal que comanda a cozinha chega cedo para bater e molhar o pão do vatapá.

Segundo ela, em geral, nessas datas comemorativas como Semana Santa, Dia das Mães e Dia dos Pais, o restaurante costumava ficar cheio antes da pandemia e os pedidos delivery eram mais para uma ou duas pessoas. Agora, as encomendas no delivery cresceram e estão sendo feitas para um número maior de pessoas, na faixa de quatro a seis, o que pode sinalizar que tem ocorrido encontros mais familiares em casa.

(Foto: Divulgação/Restaurante Mariquita)

Cosme e Damião e Ibejis

Para os católicos e a Umbanda, a data é em homenagem a São Cosme e Damião. Para o Candomblé, é dia dos orixás Ibejis, filhos de Iansã e Xangô. As divindades têm histórias parecidas porque são todos gêmeos e considerados protetores das crianças.

CONFIRA A LISTA DE ALGUNS LOCAIS QUE SERVIRÃO A COMIDA BAIANA:

Restaurante Avenida @restauranteavenida.ssa

Pedidos: 71 98156-8284

Comida baiana completa por R$ 20,90. Também dá para comprar por kg. De segunda a domingo, das 9h às 16h30. Delivery das 11h às 15h, consultar taxas.

Meu Chapa @meuchaparestaurante

Servido no local | Salvador Norte Shopping Piso L3, das 12h às 20h

Buffet de comida baiana com caruru, vatapá, acarajé, farofa de dendê, feijão fradinho e xinxim de frango a partir de R$ 16,90.

Dendê Gastrobar @dendegastronomia

Pedidos: 71 30516209

Buffet de comida baiana que inclui caruru, vatapá, xinxim, banana frita, farofa, pipoca, doces, milho branco, acarajé e abará. Valor do buffet R$35 individual.

Toda sexta no local e também por delivery.

Vini Figueira Gastronomia @vinifigueiragastronomia

Pedidos: 71 3013 8181/ 99380 0045

Combo de comida baiana que inclui caruru, vatapá, moqueca de peixe, molho lambão, arroz de pimenta de cheiro e farofa sai por R$ 99,00 para duas pessoas. De sexta a domingo no local e também por delivery.

Cozinha da Mari @cozinhadamari.ssa

Pedidos: 71 98741 2667

Opera apenas no delivery, servindo o caruru completo com arroz, caruru, vatapá, xinxim de galinha, farofa, banana, rapadura, feijão fradinho e feijão preto. Valor por pessoa: R$ 28,00

4 Cozinhas – @4cozinhasba

Pedidos: 71 99211 3111

Este projeto, que reúne os restaurantes Di Janela, La Mássima, Waleska Marinho Gastronomia e Bolo das Meninas, e que já foi apresentando aqui na coluna Entre/Comida, criou um mix onde o cliente pode fazer um único pedido com diferentes sabores. Nesta nona edição, as chefs criaram pratos alusivos aos meninos santos : o Di janela fez o trio tradicional de caruru , vatapá e xinxim ; o La Mássima vai de arroz de hauçá; a cozinha criativa de Waleska Marinho, preparou uma moqueca de bacalhau com maturi. E para completar, o Bolo das Meninas vai servir abará e cocada cremosa.

Ginno Larry – @ginnolarry

Pedidos e reservas: 71 98883 9111

O promoter vai promover, no restaurante Pedra do Mar, no Rio Vermelho, no dia 25 de setembro, o seu tradicional caruru. O evento, que acontece a partir de meio-dia e segue ate a noite, em dois turnos distintos (almoço e jantar), além de delivery, custara R$ 69,00 por pessoa.

Larriquerri – @larriquerri

Pedidos: 71 99972-1122

Vai operar com o serviço Monte Seu Caruru, exclusivamente no dia 27, via delivery, com encomendas até 25 de setembro (sexta-feira). A proposta é cobrar separadamente o valor do prato principal e dos acompanhamentos, deixando o cliente à vontade para montar o caruru com os itens que desejar. O prato principal pode ser moqueca ou ensopado de peixe (R$ 30,00/55,00), frigideira de bacalhau (R$ 28,00/39,00), xinxim de galinha (R$ 18,00/29,00), moqueca ou ensopado de camarão (R$ 40,00/75,00), os valores das porções para uma ou duas pessoas. Os acompanhamentos podem ser caruru (R$ 20,00/40,00), vatapá (R$ 19,00/38,00), feijão fradinho (R$ 15,00/28,00), farofa de azeite ou manteiga (R$ 12,00/22,00), arroz branco (R$ 8,00/15,00) e feijão de leite (R$ 13,00/26,00)

Casa da Mãe - @casadamaeoficial

Pedidos: 71 99926 2101

Caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, banana frita, abara, coco, rapadura e farofa de dendê. R$ 35,00 por pessoa e R$ 80,00 que serve de duas a três pessoas

Casa de Tereza - @casadetereza_

Pedidos: (71) 3329-3016 ou (71) 99170-6475

O restaurante disporá também do Kit Caruru - R$190, com 500g de Caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho e xinxim de galinha - totalmente congelado, para ser finalizado em casa, servindo de 4 a 6 pessoas. O serviço se estende ao delivery e ao take away,

Restaurante Mignon @restaurantemignon

Pedidos: 71 3247-5774 / 98124-8528

O restaurante vai operar com delivery durante todas as sextas e no domingo (27) dia dos santos gêmeos, oferecendo comida baiana com o tradicional caruru com diversos acompanhamentos a conferir.

Senac Pelourinho - @senacbahia

Contato: (71) 3324-8107

O restaurante a quilo oferece bufê de comida baiana com 19 opções diariamente. Por R$ 39,90. O cliente também tem direito a uma grande variedade de sobremesas.

Dona Mariquita @donamariquita

Contato: (71) 3334-6947

Lá tem caruru com 12 itens todos os dias de setembro preparado pela chef Leila Carrero. No domingo (27), a casa vai servir apenas o tradicional caruru completo que vem acompanhado de vatapá, xinxim de galinha, feijão preto, fradinho, pipoca, farofa de dendê, banana, acarajé, abará, rapadura e pipoca, e sai por R$ 55,00 por pessoa.

Sorriso da Dadá - .@sorriso_dada

Pedidos: 71 99272 2164

A quituteira Dadá vai operar com delivery e com opções diversas de acompanhamentos em pratos para duas pessoas no seu restaurante Sorriso da Dada. Tem kit com xinxim de galinha, com camarão, com peixe e com siri ou aratu. Valores a conferir.

Ori - @orisalvador

Pedidos; 71 98890 8357

O chef Fabricio Lemos prepara releituras dos tradicionais pratos da cozinha afrobrasileira.

Confira opções também no catálogo online do Salvador Shopping.