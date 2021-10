A cantora Ivete Sangalo passou a última semana com amigos e familiares em Trancoso, no sul da Bahia. Por lá, se hospedou na Casa San Marco, que pertence ao casal Georgina e Ruy Brandolini. A residência foi a mesma que a artista Beyoncé ficou em 2013, durante uma temporada de shows no Brasil. Com assinatura do arquiteto Fabrizio Ceccarelli e décor de Sig Bergamin, o imóvel possui 9 suítes espalhadas em 800m2. Veja fotos!

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

