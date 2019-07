Casa atingida por ônibus da PM é condenada e corre risco de desabar

Uma das casas invadidas por um ônibus do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro da Santa Cruz, foi condenada pelos engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal) na manhã desta segunda-feira (15). Segundo o órgão, o imóvel está interditado e teve seus pilares atingidos.

O acidente aconteceu na noite de domingo (14) e deixou três pessoas feridas - um homem e uma criança ainda não identificados, além do PM que dirigia o veículo. Além do imóvel, quatro carros e uma moto foram danificados.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) do município estiveram no local a pedido da Codesal e precisaram fazer um escoramento de emergência no local, para evitar um desabamento. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a parte do fundo da casa não corre riscos.

De acordo com a Polícia Militar, os proprietários da casa receberão um aluguel social, que a prefeitura já colocou à disposição.

Ônibus é retirado

Depois de 11 horas, o ônibus da Polícia Militar foi removido do local. A remoção aconteceu por volta das 11h40 desta segunda-feira (15) e contou, além de equipes da Codesal e da Sedur, com guinchos do Esquadrão Águia da PM e da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). O ônibus foi levado pelos militares.

Armando e Maria de Fátima tiveram a casa atingida (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

As equipes da Sedur fizeram também a retirada dos escombros que ficaram na rua para que a Transalvador pudesse liberar o trânsito na via, que havia sido interditado durante a remoção do veículo. Uma equipe de engenheiros da PM avaliará os prejuízos causados no imóvel para dar o suporte necessário às vítimas.

Por meio de nota, a PM informou que irá divulgar um novo posicionamento com as providências que estão em análise de acordo com as necessidades dos moradores, proprietários dos veículos danificados e da perícia do imóvel.

Vítimas

O imóvel onde mora a estudante Maria Luiza, 21 anos, teve o muro frontal atingido pelo impacto. Ela conta que o susto foi grande e que chegou a pensar que sua casa estava desabando.

"Eu estava em casa, fiquei sem entender direito. Eu vi tudo. O ônibus estava descendo e, do nada, bateu na moto do meu primo e num carro que estava aqui na frente. Depois, desceu batendo em outros veículos e foi parar na casa da frente", narrou.

"Meu primo teve que ir trabalhar sem a moto hoje, ela ficou destruída. Não consigo imaginar o que houve de fato com o motorista, se ele perdeu o controle, ou o que foi. Não é comum a Choque aqui no bairro, ainda mais com ônibus. Estava tendo uma festa pequena aqui", completou ela.

O imóvel que sofreu o maior impacto é onde mora o mecânico Armando Pereira, 60, e a dona de casa, Maria de Fátima Sousa, 60. O casal estava se preparando para dormir no primeiro andar da casa, onde ficam os quartos, quando ouviu o barulho do impacto. O imóvel de dois andares onde os dois moram com um filho de 21 anos teve a estrutura abalada.

"Estávamos prestes a ir dormir. O bairro estava movimentado por conta de uma festa. Foi um susto muito grande, um estrondo alto e forte, pensei que a casa estava desabando, corri sem saber para onde ir. Ainda não nos disseram o que será feito", contou Maria de Fátima, que não soube estimar o prejuízo que teve com o acidente.

Ônibus atingiu duas casas, quatro carros e uma moto (Foto: Evandro Veiga)

Maria de Fátima e Armando foram retirados de dentro da residência com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que fez o salvamento. Em nota, a Polícia Militar informou que vai oferecer suporte necessário à família que teve o imóvel danificado.

De acordo com o policial militar que conduzia o ônibus, após ter deixado uma equipe de policiais para o evento do Forró do Sucupira, o veículo não respondeu aos comandos de freio e perdeu o controle.

"O motorista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado. Outras duas pessoas também se feriram durante o acidente e foram atendidas pelo Samu e, em seguida, foram levadas para um hospital particular. O policial militar ficou em observação no hospital, mas já teve alta e passa bem", destacou a PM.

A ocorrência foi registrada na 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina) e a perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier