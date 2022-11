Casa de Angola: Baiana leva conjunto de obras que falam de máscaras africanas

O que você pensa quando as palavras máscara e África caminham juntas? Quantas tatuagens de máscaras africanas você já viu em corpos espalhados pela cidade? Quantos desenhos na internet e redes sociais afora? Artista baiana, Annia Rízia leva para a Casa de Angola na Bahia uma exposição especial com esse tema.

O conjunto de obras conta com aquarelas e esculturas que representam uma interpretação de máscaras de várias regiões de África, entre elas a máscara cokwé Mwana Mpó (Angola).

"Transporto estes símbolos da ancestralidade africana para a contemporaneidade das periferias dos grandes centros urbanos do Brasil, através do uso de acessórios e estética usada especialmente por jovens afrodescendentes destas comunidades das cidades brasileiras", explica Annia.

Artista plástica, negra e LGBTQIA+, Annia Rízia tem na sua trajetória marcas de contrariações às estatísticas. A exposição é marcante para a moça nascida e criada no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, que carrega em sua vida marcas duras como a expulsão de casa por conta de sua sexualidade.

Com luta, lágrimas e resistência, a artista seguiu e acumula em seu currículo duas premiações internacionais só em 2020, pela The Prince Claus (Holanda) e INSELGALERIE (Berlim).

A exposição tem curadoria assinada por Benjamim Sabby e ficará disponível para visitação no Centro Cultural Casa de Angola na Bahia até 20 de Dezembro de 2022