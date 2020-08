Casa de apoio em Cícero Dantas tem 26 idosos infectados pela covid-19 e pede ajuda

Se já é motivo de preocupação uma pessoa com mais de 60 anos estar infectada pelo coronavírus, imagine 26 idosos ao mesmo tempo com resultado positivo para covid-19. Esse é o drama vivido pela Casa de Apoio Nossa Senhora da Paz, em Cícero Dantas, cidade do Nordeste baiano. Todos os acolhidos da Casa dos Idosos, como é popularmente chamada na cidade, estão com a doença.

Os sintomas apareceram no dia 7 de agosto. Imediatamente, a Casa entrou em contato com uma enfermeira do posto de saúde que presta assistência ao local e, no dia 11, oito idosos tiveram resultado positivo no teste rápido. No dia 12, as amostras dos outros 18 idosos foram coletadas para a realização do teste RT-PCR, pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) - os resultados positivos saíram no dia 15.

“Foi muito difícil esse dia. A gente quase surtou. Eu tive crise de choro, fiquei desesperada. Essa é a maior dificuldade que já enfrentamos nos oito anos de existência da casa”, contou a fundadora da casa, Meire Dantas, 48 anos.

Cinco idosos estão nos hospitais Espanhol, Salvador e do Subúrbio, na capital baiana, e outros dois precisaram ser levados para o hospital municipal da própria cidade, mas já receberam alta. Todos têm quadro considerado estável. Os demais idosos estão na própria casa de acolhimento, confinados desde o dia 15 de agosto com outros oito funcionários, que decidiram ‘morar’ lá até todos estarem livres do vírus.

“Eles são guerreiros, pois têm aqui fora família, filhos, pais, maridos e estão sem poder sair. Mesmo assim, eles não querem se expor. Pelo medo do vírus, os próprios familiares pedem para que eles voltem para casa, têm medo do que pode acontecer”, disse Dantas.

Dos funcionários que estão na casa, quatro estão com o coronavírus e só um é assintomático. Uma outra pessoa que trabalha na instituição já foi diagnosticada com anticorpos do vírus, o que indica que ela pode ter sido a fonte de contaminação no local. “A gente não julga. Todos foram e são muito responsáveis. E qualquer pessoa pode ter a doença. Nós interrompemos as visitas, redobramos o cuidado, mas infelizmente aconteceu”, disse Meire.

Apoio

Quem está dentro desse confinamento – que talvez seja, atualmente, a casa mais vigiada de Cícero Dantas – recebe assistência da equipe de saúde da cidade e dos outros seis funcionários que levam comida, remédios e outros itens. A própria fundadora da instituição, que é do grupo de risco por ter diabetes e pressão alta, precisou ir três vezes ao local só nessa semana. “Mas vou toda equipada, pois preciso dar esse suporte. Não podemos abandoná-los”, afirmou.

Embora a casa fique em Cícero Dantas, nem todos os idosos que estão com covid são de lá. Seis são de Ribeira do Pombal, dois de Fátima, um de Adustina e um de Paulo Afonso - cidades próximas a Cícero Dantas, que tem cerca de 30 mil habitantes e só uma casa de acolhimento. Segundo Meire, dois idosos estão totalmente abandonados pela família.

Antes da pandemia, era possível visitar os idosos da instituição (Foto: Divulgação)

A casa é sustentada pelo que eles recebem da aposentadoria e doações. Os 26 acolhidos têm entre 60 e 102 anos. “Essa centenária é uma mulher, cadeirante. A nossa boneca. Ela está na própria casa. Todos têm algum tipo de sintoma, mas estão estáveis, Graças à Deus”, disse.

Ela não teve febre em nenhum momento, apenas apresentou sintomas leves, como um resfriado. "Tem que agradecer muito a Deus por ela estar assim", disse a administradora.

Promessa

A Casa de Apoio Nossa Senhora da Paz é fruto de uma promessa que Meire fez para que seu filho, na época adolescente, “se endireitasse”. “Ele estava entrando no mau caminho e fiquei desesperada”, explicou a mãe. Meire é funcionária pública e, para construir e manter a casa, utiliza dos próprios bens.

“Eu vendi um carro para levantar a casa. Às vezes, precisamos colocar do nosso próprio bolso. O dinheiro da aposentadoria nem sempre dá para todos os custos. Apenas dois idosos chegam a receber mais que um salário mínimo, mas a maioria é um valor pequeno”, afirmou.

Católica de terço no pescoço, Meire fundou a Casa dos Idosos para cumprir promessa (Foto: Arquivo pessoal)

Com os casos de covid-19, os custos da casa aumentam. Por isso, uma campanha de arrecadação de doações foi feita. No início, a própria instituição teve que comprar os medicamentos para o tratamento, mas foi reembolsada pela prefeitura.

Internação precoce

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, defende a internação precoce de todas as pessoas que já tiverem suspeita de covid-19 e sejam portadores de comorbidades que caracterizem um fator de risco - como ter mais do que 60 anos, serem hipertensas, diabéticas, portadoras de doenças pulmonares e renais. Para ele, a internação, nesses casos, deve acontecer mesmo que não haja uma indicação óbvia para isso. Ele explicou o motivo em entrevista exclusiva ao CORREIO:

“O objetivo é fazer uma avaliação de risco intra-hospitalar, observar se o paciente vai evoluir bem ou mal e garantir que essa pessoa não retorne ao hospital depois de ter tido uma alta precoce, com um quadro de insuficiência respiratória, em um estado de saúde mais grave”, explicou.

No caso dos 26 idosos de Cícero Dantas infectados pelo vírus, 19 não foram internados até a manhã de sábado (22). A prefeitura da cidade não quis falar com a reportagem sobre a situação dessas pessoas, mas em vídeo publicado na última quinta-feira (20), nas redes sociais, a secretária de Saúde da cidade, Paula Luísa, e a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Josefa Almeida - que é mãe do prefeito Ricardo Almeida (PP) -, explicaram que estão prestando assistência à casa.

“Inicialmente, houve a assistência médica ao lar, como acontece de forma corriqueira, onde o médico solicitou a testagem em alguns pacientes e foram diagnosticados oito testes rápidos positivos. A gente está dando toda assistência ao nível de informação e capacitação aos profissionais que lá atuam, para que eles não sejam contaminados”, disse a secretária de Saúde.

Já a secretária de Cidadania destacou que a prefeitura tem feito doações à casa, que não funciona com recursos do poder público municipal, segundo Meire. “Foram levadas fraldas geriátricas, medicamentos, alimentação básica, materiais de limpeza e higiene pessoal, entre outros itens”, disse Josefa.

Até a noite deste domingo (263), Cícero Dantas tinha registrado 280 casos de coronavírus - 30 ativos, ou seja, que não estão curados - e nenhum óbito, segundo a Sesab.

Confira na publicação abaixo como ajudar a Casa dos Idosos:

