Casa de Oxumarê promove o I Encontro EtnoEcológico nesta quarta (5)

A Casa de Oxumarê em parceria com o Projeto Laços Eco-Urbanos está promovendo nesta quarta-feira (5) uma serie de oficinas gratuitas e abertas ao público em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente no I Encontro EtnoEcológico da Casa de Oxumarê. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. O evento acontece até às 17h30, na sede do terreiro, na Federação. Os interessados podem se inscrever através do link https://bit.ly/2In2RPD.

No candomblé, a ecologia e espiritualidade estão diretamente ligadas, já que, os orixás têm o controle em cada elemento da natureza. Portando, a agenda afirmativa do evento, que é um desdobramento do Ano da Ecologia, lançado no ano passado, será marcada com inúmeras ações voltadas para a preservação do espaço sagrado para a religião, como oficinas de mudas e compostagem, dicas de como separar o lixo, captação de água da chuva, utilização da energia solar e diversas rodas de conversas repletas daquele Axé de sempre.

O objetivo da Casa de Oxumarê é fazer com que a população reflita sobre a importância de manter o meio ambiente sadio e equilibrado, com atitudes simples, como cultivar plantas, não poluir a fauna e flora, economizar água, entre outras. A sociedade precisa entender que ao destruir a natureza, está prejudicando a si mesmo. São pequenas ações que ajudam a salvar o meio ambiente!

Programação vespertina

O quê Quando Quem Oficina de como aproveitar água da chuva/ cuidar da água recolhida 13h30 às 14h10 Emerson Sales, da Escola de Sustentabilidade Integral Oficina sobre “Utilização de Energia Solar”

14h10 às 14h40 Eduardo Brasileiro, da EcoInova Oficina de Compostagem 14h40 às 15h20 Clara Corrêa, do Simplificando Roda de conversa sobre a “Geolocalização dos terreiros em Salvador e seus papeis na preservação ambiental da cidade” 15h30 às 15h50 Ronaldo Lyrio, do Coletivo Laços EcoUrbanos Fotos e depoimento sobre “A experiência de implantação da Escola Verde com Afeto” 15h50 às 16h10 Débora Didonê, dos Canteiros Coletivos

Roda de conversa sobre “O futuro dos Laços EcoUrbanos” 16h10 às 17h10

Encerramento: resultados da roda de conversa e perspectivas 17h10 às 17h25 Letícia Moura, do Coletivo Laços EcoUrbanos Apresentação musical 17h30