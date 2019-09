Casa do Carnaval terá acesso gratuito neste fim de semana

Quem estava pensando em visitar a Casa do Carnaval, mas estava com a grana curta para pagar os R$ 30 do ingresso (inteira) ou R$ 15 (meia) terá uma oportunidade neste fim de semana. Entre sexta-feira (27) e domingo (29) a entrada será gratuita, das 11h às 18h.

Ação acontece durante o Festival da Primavera, evento promovido pela Prefeitura de Salvador, e faz parte do #VemProCentro da gestão municipal que estimula a ocupação do Centro Histórico de Salvador pela população.

Peças usadas por ídolos do carnaval também estão em exposição (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

A Casa do Carnaval é um museu que conta a história da festa mais conhecida da cidade. Maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas, além de fotos, documentos históricos e dois cinemas interativos ajudam na narrativa.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), responsável pelo espaço, o objetivo do museu é proporcionar ao visitante uma viagem visual e sensorial, relembrando transformações sociais e de formação da identidade baiana.

O museu foi inaugurado em 2018 (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Inaugurado em fevereiro de 2018, a Casa do Carnaval fica localizada no Centro Histórico da cidade, ao lado da Catedral Basílica e atrás da Coelba da Praça da Sé.

A curadoria do projeto é do artista, designer e cenógrafo Gringo Cardia, junto com o professor doutor em Cultura Contemporânea e vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo Miguez, um dos maiores especialistas nos estudos sobre festa, e de um amplo grupo de artistas e pesquisadores, como Jonga Cunha e Bete Capinan, que também contribuíram para a criação do espaço.