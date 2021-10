Casa do Hip-Hop Bahia será inaugurada no Pelourinho em Novembro

Idealizada pela antiga Rede Aiyê Hip-Hop, a Casa do Hip-Hop Bahia será inaugurada no dia 12 de novembro, data que celebra o Dia Mundial do Hip-Hop, às 15h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, em Salvador.

A abertura, que tem entrada gratuita, irá contar com a presença de lideranças do hip-hop de 15 cidades baiana. O evento terá show da banda Afrocidade, participações do grupo Nova Era, Família Tríplice, Udi Santos, discotecagem com Dj Leandro Vitrola e apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua) e pintura de painéis de graffiti ao vivo.

A Casa do Hip-Hop Bahia será um polo de formação e produção cultural, uma incubadora de processos artísticos e criativos que vai trabalhar com arte-educação, empreendedorismo, tecnologia da informação e inovação.

Ela vai funcionar como um espaço de referência sociocultural e articulação estratégica da cultura hip-hop e da juventude negra. O espaço irá estimular o empreendedorismo, a formação superior, a pesquisa, aperfeiçoamento de técnicas e metodologias no trabalho coletivo, na perspectiva de contribuir com a superação das desigualdades socioculturais e raciais.



A estrutura da Casa do Hip Hop será composta por um estúdio de multimídia, uma sala multiuso para palestras, cursos, oficinas, projeção de vídeos e reuniões, um escritório, um espaço de coworking com exposição de livros, uma loja colaborativa, um memorial da cultural hip hop baiana, uma área externa para eventos de pequeno porte e dois banheiros.



O uso do imóvel é resultado de uma concessão pública pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O espaço será coordenado e administrado pela CMA HIP HOP – Comunicação, Militância e Atitude Hip-Hop. O evento de inauguração da Casa do Hip-Hop Bahia é uma produção da CMA HIP-HOP com o apoio do Governo do Estado da Bahia.



A Rede Aiyê Hip-Hop foi uma rede de articulação do Movimento Hip-Hop de Salvador e Lauro de Freitas que contribuiu com a valorização e fortalecimento do Hip-Hop a nível municipal e estadual, e congregava indivíduos, grupos e núcleos.