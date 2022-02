Casa do Hip Hop recebe primeira edição do Rap'Resenha

Os trabalhos estão caminhando na Casa do Hip-Hop Bahia. No próximo domingo (13), o equipamento recebe a primeira edição do projeto Rap'Resenha, que conta com discotecagem dos DJ Serra e DJ Branco.

O evento acontece na própria sede da casa, localizada no Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho. A grande ainda tem nomes como Tavim Borges (RJ), Udi Santos, Venuz Leenda, Mc Zidane, Marcio Durap, Kaos Mc, Makonnen Tafari e Família Tríplice - artistas que farão pockets shows e vão contribuir para o grande objetivo da tarde: resenhar e fazer intercâmbio entre os movimentos que acontecem em Salvador, Lauro de Freitas e Rio de Janeiro.

A entrada é gratuita e acontece mediante os protocolos sanitários. É necessário ter a vacinação em pelo menos duas doses, ou dose única no caso de quem recebeu a Janssen.