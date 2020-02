Casa dos Odebrecht será transformada no edifício mais alto de Salvador   

Casa da família Odebrecht será transformada em empreendimentos imobiliários (Foto: Alô Alô Bahia)

A antiga residência da família Odebrecht, no Caminho das Árvores, em Salvador, será transformada em alguns empreendimentos imobiliários. Se cogita, pelos bastidores, que a OR inclusive fará, no local, o edifício de luxo mais alto da capital baiana.

O imóvel é formado, atualmente, por um prédio com jardim, piscina, área de lazer para as crianças, campo de futebol e salão de festas. Foi nessa propriedade que a família Odebrecht nasceu e foi criada.

Designer baiano participará de reality no GNT

O designer baiano Diogo Oliveira, nascido em Feira de Santana e radicado em São Paulo, irá compor a equipe do novo programa do canal GNT, o Extreme Makeover Brasil. Apresentado por Otaviano Costa, o reality de arquitetura e design de interiores terá Diogo no time de profissionais envolvidos nas reformas de casas e sua estreia está marcada para o dia 10 de março. “Está sendo a experiência mais caótica, intensa e prazerosa da minha vida profissional até agora”, nos disse Oliveira.

Festa na Marina

Os empresários Rick e Rafa Cal, que comandam a Oquei Entretenimento, promoverão agito dos bons, na próxima terça-feira, a partir das 20h, no restaurante Lafayette, na Bahia Marina. A festa tem motivo especial: comemorar o aniversário dos dois, que são irmãos gêmeos.

Novo projeto

O fotógrafo peruano Mário Testino, que recentemente circulou pelo verão de Salvador, está juntando material para seu próximo projeto, “A beautiful world”, livro e exposição de retrato de famosos e anônimos. Cauã Reymond será um dos destaques, assim como Alcione, Preta Gil e Pedro Novaes (filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes).

Gessica Kayane, a Gkay (foto: divulgação)

Gkay passará temporada em Salvador

Após gravar algumas cenas durante a folia momesca, a humorista paraibana Gessica Kayane acaba de retornar a Salvador, onde ficará durante todo mês de março, para a segunda etapa de filmagens do seu primeiro filme para a Netflix.

Gkay, como ela é conhecida, nos falou sobre a expectativa da temporada na Bahia: “Salvador é uma cidade que eu amo e tem uma energia diferenciada, com um povo extremamente receptivo. Tenho incríveis lembranças de momentos que já passei aqui. Me joguei no melhor Carnaval do Brasil e agora vou vivenciar um mês dessa experiência incrível, gravando o filme”.

Revitalização

O Transamérica Resort Comandatuba, localizado na região sul da Bahia, acaba de concluir a revitalização de um de seus equipamentos dedicados ao público infantil, a Casa da Criança. Agora o espaço, que é monitorado pela equipe de recreação, dispõe de uma área de lazer externa com piscina infantil, quadra poliesportiva, campo de futebol, pebolim e pingue-pongue. A casa principal foi dividida entre o kids club e baby club, para atender as necessidades por faixa etária. “De olho no mercado infantil, revitalizamos nossos produtos e serviços, para proporcionar conforto, segurança, diversão e aprendizado”, nos disse o diretor do resort, Charles Giudici.

Marcelo Checon e Samara Checon (Foto: divulgação)

Pós-carnaval

Samara e Marcelo Checon foram um dos casais mais animados do Carnaval. Marcaram presença no Camarote Salvador e deram rasante no Rio de Janeiro para prestigiar o Nosso Camarote, na Sapucaí. Agora, longe dos festejos, curtem o clima tranquilo do Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. Marcelo é o cérebro, o corpo e a alma da MChecon, maior empresa de cenografia do Brasil, que conta com mais de 7 mil projetos realizados em 7 países, 25 estados e 92 cidades.

Marlon Gama (foto: divulgação)

Choque cultural

Depois de curtir os principais trios e camarotes no Carnaval de Salvador, Marlon Gama seguiu para a Europa. Por lá, está circulando com amigos por Berlim, na Alemanha. “Berlim é um choque cultural de influências históricas com fantásticas intervenções contemporâneas”, disse o arquiteto.

Alô Alô Pepe Faro, José Renato Tourinho, João Meireles, Maurício Rosa Lima e Sidônio Palmeira. Beijo, beijo e Maria passa na frente!