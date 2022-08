Casa fica destruída em Caetité após criança provocar incêndio

Uma casa pegou fogo em Caetité, no sudoeste baiano, após uma criança de nove anos descartar um palito de fósforo ainda em chamas no quarto da casa. O caso aconteceu no último domingo (14).

De acordo com depoimento dado à Polícia Civil, as chamas se espalharam rapidamente. Móveis, eletrotrodomésticos e algumas paredes da casa foram destruídos pelo fogo. Ninguém ficou ferido. O incêndio foi debelado pela família e por vizinhos.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Caetité. Guias periciais foram expedidas e os laudos vão definir a causa do incêndio.