Casa So+ma já recebeu mais de 470 toneladas de recicláveis em Salvador

Com mais de 10 mil famílias cadastradas, os 11 postos de coleta da Casa So+ma instalados na capital baiana coletaram 473 mil kg de resíduos recicláveis. Os números compreendem o período entre fevereiro de 2019, quando a iniciativa foi implantada na cidade, e novembro passado. Do total, 262 mil kg foram de vidro reciclado, dos quais quase 80 mil kg recolhidos por cooperativas, que fazem parte da cadeia do material. Entre os impactos positivos para o meio ambiente decorrentes dessa reciclagem estão a economia de 6 milhões de litros de água, ao se evitar a produção de novas embalagens – a quantidade é suficiente para abastecer uma população de aproximadamente 34 mil pessoas, com um consumo diário de 180 litros por indivíduo.

Além disso, 5 milhões de litros de água deixaram de ser contaminados, três mil árvores foram salvas, 4,6 mil litros de óleo entregues e 1,4 milhão de kWh gerados com reciclagem energética, o que daria para abastecer cerca de 170 mil residências por um dia, com energia elétrica. “Mesmo com um ano difícil, conseguimos retomar a coleta seletiva na cidade, após 15 meses de suspensão, devido à pandemia. Diante da crise climática global, como temos visto com as fortes chuvas e inundações em nosso Estado, o descarte correto de resíduos ajuda muito, ao diminuir o volume do lixo nos aterros e reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera”, ressalta a titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), Edna França.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a startup socioambiental So+ma e a Prefeitura, através da Secis. Para estimular a coleta seletiva junto à população, a Casa So+ma possui um programa de vantagens, através do qual os participantes trocam resíduos recicláveis por pontos, que por sua vez dão direito a cursos, exames, alimentação básica, desconto em supermercados, entre outros benefícios.

No período mencionado, foram realizadas 13.861 trocas, incluindo o acesso a 40 cursos de capacitação. Os interessados podem se cadastrar no programa de vantagens através do aplicativo Soma Vantagens, disponível no Google Play ou App Store, ou pelo site https://somosasoma.com.br. Os postos de coleta da Casa So+ma em Salvador funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e aos sábados, das 9h às 12h, nos seguintes endereços:

Assaí Mussurunga – Rua Professor Plínio Garcez de Sena, 1240.

Big Bompreço Iguatemi – Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3650.

Cajazeiras – Campo da Pronaica – Cajazeiras X.

Imbuí – Praça do Imbuí, Avenida Jorge Amado.

Periperi – Praça da Revolução, s/n.

Pituba – Praça Ana Lúcia Magalhães.

Ribeira – Largo do Papagaio.

Stella Maris – Praça de Stella Maris, Alameda Praia de Guaratuba, s/n.

Comércio – próximo à Igreja de Nossa Senhora do Pilar.

Itapuã – Prefeitura-Bairro Itapuã/Ipitanga, Avenida Dorival Caymmi, 17.

Rio Vermelho – Vila Caramuru, Praça Caramuru, 2.