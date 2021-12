Casa Soma espera receber 10 toneladas mensais de materiais recicláveis

Grandes parcerias podem alavancar grandes feitos e um bom exemplo disso é a Casa Soma, instalada desde o final de setembro, no município de Camaçari, para recebimento de materiais recicláveis. A iniciativa é fruto da união entre a startup socioambiental So+ma, Limpec (Empresa de Limpeza Pública de Camaçari) e Braskem. Primeira da Região Metropolitana de Salvador, a casa atende aos 300 mil habitantes da cidade e conta, ainda, com 12 postos de coleta na capital.

O projeto foi criado pela cientista comportamental Claudia Pires com o objetivo de promover a cultura da reciclagem e valorizar a economia circular. Assim, as pessoas podem doar, na casa e nos locais de coleta, seus resíduos recicláveis que são convertidos em pontos através do "Programa So+ma Vantagens". Esses pontos são trocados por cursos profissionalizantes, mantimentos ou itens de higiene. Uma coisa boa é que se a pessoa preferir, pode transferir os benefícios para ONGs locais.

A meta é arrecadar 10 toneladas de resíduos por mês e repassar para a cooperativa local Coopmarc, que vende o material para os recicladores e tudo é transformado em novos produtos, fechando assim o que chamamos de economia circular.

Nos primeiros dois meses de funcionamento, já foram coletados oito toneladas de materiais. Para incentivar a população, são realizadas campanhas de divulgação nas redes sociais, ativação no entorno das casas e parceria com o comércio local.

"A aceitação da população foi ótima, com mais de 400 famílias cadastradas e com curva crescente de novos participantes e volume entregue para reciclagem", afirma Claudia Pires, idealizadora do programa.

A iniciativa surge como uma oportunidade socioambiental que visa tanto os preceitos da economia circular a partir do incentivo à reciclagem, geração de emprego e renda para as Cooperativas, como economia e oportunidades de desenvolvimento social para a população.

"Assumimos o compromisso de desenvolver a cadeia de valor da reciclagem nas regiões onde atuamos, aprimorando tecnologias e soluções, mas também fortalecendo a economia circular por meio de parcerias como essa. Desta forma, estimulamos o consumo consciente, descarte correto, mas também incentivamos a geração de emprego e renda para a comunidade local, proporcionando ganhos sociais coletivos e relevantes", pontua Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Sobre a so+ma

Trata-se da primeira fintech do país a unir benefícios financeiros às atitudes de impacto social positivo e mudanças de hábitos de consumo. Foi acelerada pela plataforma Braskem Labs, uma das maiores iniciativas de empreendedorismo de impacto socioambiental do Brasil, e além da Bahia, atua em em Curitiba e São Paulo.

Serviço:

Para se cadastrar no Programa So+ma Vantagens em Camaçari ou saber mais sobre o projeto, acesse o site www.somavantagens.com.br.

Endereço da Casa Soma: Centro Comercial de Camaçari - Centro, Camaçari - BA, 42800-230

