CASACOR Bahia terá edição especial de verão em janeiro do próximo ano na Praia do Forte

(Foto: Gabriela Daltro/Divulgação)

De Sergipe, onde pilota uma CASACOR, Carlos Amorim prepara edição baiana

A CASACOR Bahia, que este ano não teve edição em Salvador em função da insegurança sanitária provocada pela pandemia, vai realizar uma edição de verão na Praia do Forte. O novo projeto, que segundo Carlos Amorim, franqueado da marca na Bahia e Sergipe, vai entrar definitivamente no calendário do evento no estado, vai acontecer entre os dias 20 de janeiro e 06 de março de 2022, e será lançado oficialmente ainda neste mês de novembro.

Legado

A edição de verão no badalado vilarejo do litoral norte terá 25 ambientes assinados por arquitetos e designers de interiores. Ao contrário do habitual, o evento não será numa casa já existente, mas montado num terreno que abrigará o empreendimento com mais de mil m² de área construída, incluindo um heliporto com receptivo. Ainda segundo Amorim, que está em Aracaju pilotando a edição sergipana, o heliporto ficará como legado para a região do litoral norte. “Isso aumentará a mobilidade e supre uma necessidade para eventuais emergências”, diz.

Pop-up

Carlos Amorim garante que em setembro do próximo ano, além de uma superedição da CASACOR Bahia na capital baiana, poderá realizar ainda uma pop-up em dezembro. Já a segunda edição da CASACOR Sergipe, está confirmada para julho de 2022.

(Divulgação)

Marivaldo dos Santos defende inclusão social pela arte

Inclusão pela arte

De Nova York, onde mora, o percussionista Marivaldo dos Santos, do grupo Stomp, prepara a próxima edição do projeto Expandindo Horizontes, do Centro Cultura Quabales que comanda no Nordeste de Amaralina. As oficinas de percussão, canto, violão, capoeira, dança, robótica, inglês, áudio e gravação, que são gratuitas, estão com inscrições abertas até dia 22 deste mês nas redes sociais do projeto.

Samba na tela

O sambista baiano Riachão, morto em março do ano passado, e que este ano completaria 100 anos, será homenageado no encerramento do XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, dia 8 de dezembro, com a exibição do documentário Samba Riachão, em horário ainda a ser definido. A sessão contará com a presença do diretor do filme, Jorge Alfredo, que conversará com o público ao final. O festival de cinema será realizado no Cine Metha - Glauber Rocha, entre os dias 1º e 8 de dezembro.

(Divulgação)

Nair de Carvalho reuniu amigos na Cidade da Música para homenagear Genaro de Carvalho

Viva a Genaro

Nair de Carvalho, viúva do artista plástico Genaro de Carvalho, reuniu um grupo de amigos para apresentar o espaço dedicado ao tapeceiro na Cidade da Música, na Praça Cayrú, na semana passada. Dentre os convidados estavam a colunista Janete Freitas, o historiador Chico Senna e Nancy Carybé. Após o evento, a anfitriã conduziu seus convidados à sua casa, na Gamboa de Cima, para assistir ao pôr-do-sol da Baía na Todos-os-santos. Com direito a sua delicadeza, champanhe e alto astral.

(Divulgação)

Fabricio Lemos investe em novo empreendimento de gastronomia

Alta gastronomia

O chef Fabrício Lemos não para de inventar novidades. O criador do Ori, Origem, Omí e Gem, está montando mais um espaço dedicado à gastronomia. O Lab, que deverá ser aberto no começo do próximo ano, vai funcionar numa área localizada atrás do restaurante Origem, no Caminho das Árvores e, como o nome já diz, será um laboratório de experiências voltado para um público que aprecia suas criações. “Serão apenas 16 lugares onde eu mesmo vou preparar degustações especiais para grupos, além de um espaço para cursos que estou montando, voltados para interessados em gastronomia”, conta o chef.

(Divulgação)

Babalorixá da Casa Oxumaré vai receber Comenda Thomé de Souza

Axé

Líder religioso do terreiro Casa de Oxumaré, na Federação há 30 anos, o babalorixá Silvanilton Encarnação da Mata, mais conhecido como Babá Pecê, vai receber na próxima quinta-feira, 18, a disputada Comenda Thomé de Souza, da Câmara Municipal de Salvador. A entrega da honraria, destinada àqueles que realizam ações relevantes a favor do crescimento e desenvolvimento da cidade, vai acontecer em sessão solene, às 9h.

(Divulgação)

Cineasta Aly Muritiba é natural de Mairi, na Bahia

Globalizado

O cineasta baiano Aly Muritiba, que levou o prêmio do último Festival de Veneza (Itália) pelo filme Deserto Particular, está à frente da nova série brasileira Cangaço Novo, para o canal de streaming Prime Vídeo. As gravações já estão acontecendo no sertão do Nordeste e a série terá oito episódios. Com produção da O2 Filmes e codireção de Fabio Mendonça, a série será lançada globalmente no próximo ano em 240 países.