Casal baiano é condenado nos EUA por participar de 'sequestro' do neto

Justiça americana considerou que Carlos e Jemima Guimarães participaram de retirada de neto dos EUA (Foto: Reprodução)

Após ser remarcado, o julgamento dos baianos Carlos Guimarães Guimarães, 68 anos, e Jemima Guimarães, 66, casal acusado de ajudar a filha no alegado sequestro do neto americano, finalmente teve um desfecho. Eles foram condenados nesta terça-feira (12) pelo Tribunal Federal de Houston, nos Estados Unidos, às penas mais brandas do direito norte-americano em relação ao tipo de crime.

A partir de 2019, Carlos, que é presidente da ED&F Man Brasil, uma trading de commodities, deverá cumprir a pena de 3 meses em presídio federal, enquanto a mulher dele, Jemima Guimarães, que é dona de uma escola infantil em Salvador, foi condenada a um mês de prisão.

Os dois também tiveram que pagar fiança no valor de 75 mil dólares cada um, o que equivale a cerca de R$ 290 mil.

Durante o julgamento, o casal disse ao juiz que apenas estavam ajudando a filha, Marcelle Guimarães, que sofria maus tratos e agressões constantes do ex-marido, Christopher Scott Brann.

No entanto, segundo os promotores, a condenação se fazia necessária, uma vez que os baianos participaram do processo de retirada do neto, Nicolas, atualmente com 9 anos, dos Estados Unidos. Ele vive atualmente na Bahia com a mãe.

O caso aconteceu em 2013, quando a criança tinha 3 anos. De acordo com o processo na corte americana, Marcelle disse a Christopher que iria ao Brasil passar férias, como fazia todos os anos, mas se recusou a voltar com o filho. No mesmo ano, ela entrou com um pedido de guarda junto ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no qual recebeu sentença favorável. Isso legalizou a estadia dela no Brasil.

No entanto, o pai do garoto acusou Marcelle de sequestro internacional perante o tribunal norte americano, colocando os pais da baiana como cúmplices do crime. Os Estados Unidos alegam que o Brasil violou a Convenção de Haia ao conceder a guarda da criança à mãe em meio a um litígio familiar e diante das acusações de sequestro.

Nicolas com a mãe, Marcelle, voltaram dos Estados Unidos em 2013; ele tem 9 anos hoje (Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO)

Prisão e julgamento

Carlos e Jemima Guimarães foram presos em fevereiro de 2018, quando desembarcaram em Miami, na Flórida, durante uma viagem de férias. Em maio, eles foram condenados pelo crime de sequestro internacional, mas o júri absolveu o casal de uma acusação de conspiração.

Marcelle, a mãe, também foi indicada no caso e é considerada foragida, uma vez que, desde 2013, não retornou aos EUA, permanecendo em Salvador com o filho.

Antes de anunciar a sentença, o juiz distrital responsável pelo caso, Alfred Bennet, afirmou acreditar se tratar de uma situação complicada, uma vez que o processo demonstrou que o casamento entre Marcelle e Christopher era “tumultuado”. O juiz também declarou que os réus, Jemima e Carlos, não tinham o direito de custódia sobre o menor.

"Estou procurando uma sentença justa e não há nenhuma sentença que eu possa impor que resolva essa fratura familiar", disse o juiz.

Diante disso, a pena aplicada ao casal foi, inclusive, abaixo da recomendada ao tipo de acusação que recaiu sobre eles - um ano e três meses e um ano e nove meses de prisão.

Carlos e Jemima vão permanecer soltos, após terem efetuado o pagamento de fiança, mas devem se apresentar na prisão federal no início de 2019 para iniciarem o cumprimento das penas no regime fechado.

Por meio de Skype, em uma entrevista a repórteres de Houston, Marcelle Guimarães afirmou que os pais não mereciam passar mais tempo na prisão. Os dois ficaram presos entre fevereiro e o primeiro julgamento, quando aconteceu a condenação, até serem liberados para prisão domiciliar.

Agressões

Em entrevista ao CORREIO em setembro deste ano, Marcelle relatou como era o casamento com Christopher Brann, o que inclui uma série de agressões, físicas e psicológicas, mesmo após o divórcio. Segundo ela, foi isso o que motivou a vinda ao Brasil, em 2013.

“A gente sempre casa acreditando que vai dar certo e luta por isso. E foi isso o que eu fiz até não aguentar mais ser agredida. Eu quis proteger a minha vida e a vida de meu filho”, contou.

Ainda de acordo com ela, à medida em que o tempo passava, as agressões aumentavam, até que, ela precisou da ajuda de um médico.

Um documento datado de 2012 mostra que Marcelle buscou atendimento médico em um hospital do Texas [Midtown Family Medicine], se queixando de dores de ouvido e na mandíbula. No laudo médico consta: “a paciente declara violência doméstica; marido bateu do lado esquerdo da face, mas a dor está no lado direito da mandíbula e do lado direito do ouvido, possivelmente pela queda no chão. A paciente não quer denunciar para a polícia”.

No mesmo ano, outro documento, desta vez uma troca de e-mail entre Christopher e Marcelle, mostra o americano confessando as agressões contra a ex-mulher. A defesa da baiana explicou que, por ser da religião Mórmon, o pai de Nicolas sempre confessava todo e qualquer ato que desrespeitasse Jesus. E as confissões tinham que ser feitas à vítima em forma de perdão.

Em e-mail datado de 5 de agosto de 2012, Christopher escreveu que na noite anterior, na presença do filho, gritou, xingou, empurrou, puxou o cabelo, bateu na cabeça de Marcelle com as mãos, além de ter retido o aparelho de celular dela e mantido a mulher em confinamento dentro do quarto. Antes de assinar, ele escreveu: “Não tenho orgulho de meus atos. Espero que que a minha sentença seja justa aos olhos de Deus e da Justiça”.

Negação

O pai de Nicolas e ex-marido de Marcelle Guimarães, Christopher Scott Brann, negou todas as acusações feitas pela baiana. Por meio do advogado Sérgio Botinha, que atua em Minas Gerais, o americano argumentou que todas as acusações feitas por Marcelle, tanto no processo de guarda que tramita no TJ-BA, quanto nas ações abertas na Justiça americana, não são verdadeiras.

“Todas as alegações dela foram rebatidas em um processo que tramita na Justiça americana. Na decisão do juiz dos Estados Unidos, a qual ela concordou, consta que tudo foi dito por ela de forma maliciosa para tentar conseguir a guarda da criança, de maneira que não fosse compartilhada”, afirmou Botinha ao CORREIO.

Após o divórcio, os pais de Nicolas dividiam a guarda dele, sendo que a criança podia passar uma semana na casa de cada genitor. No entanto, após ser trazido pela mãe para Salvador, em 2013, o menino, que nasceu em Houston, no Texas (EUA), foi considerado vítima de sequestro internacional.

O americano Christopher Scott Bran com o filho, Nicolas (Foto: Reprodução)

Processo de guarda

No dia 22 de julho, o juiz responsável por julgar o processo decidiu pela concessão da guarda provisória a Marcelle, estabelecendo o direito de visita ao pai americano.

De acordo com documento do tribunal baiano, ao qual o CORREIO teve acesso em inteiro teor, o juiz argumentou que a “competência internacional para processar e julgar o feito, são o local onde a criança encontra-se residindo e a ocorrência, ou não, de sequestro internacional, conforme estabelecido na Convenção de Haia”.

Em outubro deste ano, a defesa de Marcelle entrou com pedido de retirar o caráter obrigatório das conversas de Nicolas com o pai americano via Skype, sob a alegação de que não se pode forçar uma criança a manter um diálogo.

No entanto, o advogado brasileiro de Christopher apresentou petição contrária, dizendo que isso seria impedir a única comunicação do pai com o menor.

O argumento de Botinha foi acolhido pelo TJ-BA em 5 de outubro deste ano, quando a juíza Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton escreveu que “não há notícia da existência de inconformismo, não se vislumbrando prejuízo à Autora, a quem a guarda está assegurada. De igual forma, não haverá prejuízo ao menor, já que o contato é monitorado, cabendo a ambas as partes afastá-lo das querelas dos adultos. Posto isto, deve ser mantida a convivência paterna assistida”.

*Com supervisão do editor João Galdea.