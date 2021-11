Casal Canalha: youtubers têm casa invadida e até brinquedos eróticos são roubados

A casa dos youtubers Marlon Paiva e Mayla Souza, conhecidos como Casal Canalha, foi assaltada em Mongaguá, litoral de São Paulo, por três homens na madrugada de domingo (31). Na ação, flagrada em vídeos pelo sistema de monitoramento da residência, os suspeitos levaram roupas, calçados, perfumes importados, relógios e até brinquedos eróticos.

O casal, que tem 5 milhões de inscritos no YouTube, estavafora de casa no momento da ação dos bandidos. Marlon contou, ao Uol, que descobriu o assalto após retornar de um show em São Paulo.

"Estávamos retornando para Mongaguá eu, Mayla e o nosso produtor. Quando chegamos em casa, logo percebi que havia algo errado. Na porta de entrada, encontrei três garrafas de bebida que eu guardo no bar, no andar de cima. Fui logo dizendo para a Mayla e o nosso produtor saírem da garagem, irem para a rua. E imediatamente acionei as câmeras de segurança pelo celular, para me certificar de que não havia mais ninguém", disse.

No vídeo gravado pelas câmeras, é possível ver os três homens acessando a área da piscina ao pular o muro da residência. Depois se esgueiram até a entrada principal. Dois deles usam agasalhos de manga comprida, com capuz para dificultar o reconhecimento. Um terceiro usa um chapéu estilo militar, com estampa de camuflagem.

O casal gravou um vídeo mostrando como ela ficou após o assalto. Marlon e Mayla mostram a sala e os quartos com roupas e objetos jogados sobre as camas e o chão. Os ladrões não pouparam nem a caixa de brinquedos eróticos que o casal havia guardado no armário, para futuras publicações.

"Eles levaram os brinquedos mais caros, como um masturbador. Fomos convidados a divulgar umas marcas gringas, mas nem deu tempo de fazer a públi. Deixaram para trás aquilo que consideraram sem valor, como consolos e vibradores mais simples", contou ele.

Os ladrões usaram uma mala do casal para carregar os objetos. Um videogame PlayStation 5, pares de tênis dele e sapatos dela, roupas de marca, bolsas, estojos de maquiagem e perfumes importados, além de um relógio da marca Rolex, edição exclusiva, estavam entre os itens levados pelos suspeitos.