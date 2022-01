Casal com criança de colo é preso com 14 kg de maconha e quase mil trouxas de cocaína na BA-120

Um casal foi flagrado por guarnições do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Serrinha) com 14 kg de maconha divididos em tabletes, além de 968 trouxas de cocaína, na madrugada desta quarta-feira (19). O caso ocorreu na BA-120, na cidade Conceição do Coité, no nordeste baiano.

As equipes realizavam rondas nas proximidades no bairro de Terra Nova, durante a Operação Bloqueio para coibir roubos contra instituições financeiras, quando avistaram um veículo Renault Logan. O comandante do 16º BPM, Michel Alexander Guimarães Muller, informou que o condutor apresentou nervosismo com a presença dos militares.

Foto: Divulgação/SSP

“Quando os policiais se aproximaram, perceberam que no veículo de tinha uma mulher com uma criança de colo. O motorista disse que ela era sua companheira, e estavam de passagem pela cidade. Durante a busca veicular, encontramos uma grande quantidade de drogas”, disse o oficial, lembrando que ele o homem teria confessado que estava levando os entorpecentes de Feira de Santana para a cidade de Cansanção.

Os PMs conduziram o casal, que estava com a criança, e os entorpecentes para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha. Segundo o delegado Edemir Antonio Luchini Junior, o homem foi autuado por tráfico de drogas. Já mulher foi ouvida e liberada, pois disse que não sabia da existência dos materiais ilícitos.

“O condutor informou que receberia R$ 2 mil para realizar o transporte da maconha e da cocaína”, contou Edemir, acrescentando que o carro também foi apreendido, pois não foi devolvido à locadora de veículos dentro do prazo estabelecido no contrato.