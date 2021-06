Casal de ciclistas que morreu em acidente na BR-101 comprou bicicletas dias antes

O casal de ciclistas que morreu no domingo (6) depois do tombamento de uma carreta na BR-101, em Balneáriu Camboriú (SC), havia comprados as bicicletas alguns dias antes do acidente.

Ivan Belusso, 40 anos, e Suellen Schveitzer, 36, tinham começado a pedalar esportivamente há pouco tempo. Era a primeira vez que eles faziam o percurso em questão. Os dois foram atingidos pela carga do veículo, que não conseguiu fazer uma curva, e morreram. Duas pessoas que estavam em uma moto também morreram.

Suellen publicou uma foto nas redes sociais no último dia 31, ao lado do marido. Ambos estavam nas bicicletas. "A primeira de muitas", escreveu.

A filha de 19 anos do casal, Ketlin Schveitzer Belusso, explicou que eles decidiram investir no ciclismo por gostarem de esporte. "Eles sempre gostaram de praticar esportes, principalmente corridas e mais recentemente trilhas. Na última semana, eles compraram as bicicletas para iniciar com essa prática e fizeram alguns pequenos percursos antes, como pela praia", disse ela ao Uol.

Eles iriam de bike até a cidade de Tijucas, onde tinham um sítio. A família sabia do passeio e Ketilin ficou cuidando dos irmãos mais novos, de 12 e 2 anos.

A jovem, que estuda direito, diz que o momento é difícil, mas fala que quer ter a guarda dos irmãos. "Está sendo difícil superar e não sei como iremos conseguir, mas agora temos que reunir forças para continuar. Legalmente, vou querer a guarda dos irmãos para continuar cuidando deles na casa dos nossos pais".

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 6h40, quando a carreta que levava madeira tombou ao tentar fazer uma curva. O material caiu e atingiu as duas bicicletas em que estavam Suellen e Ivan e uma moto com outro casal, que também morreu no local. A madeira pegou fogo no local. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.