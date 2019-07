Casal de namorados é executado dentro de carro: 'Não deu tempo para eles correrem'

Um casal foi morto dentro de um carro na noite deste sábado (13), no centro de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Cláudio Lorhan Carvalho Martins, 23 anos, e Mariana Batista dos Santos, 22, estavam dentro de um Volkswagen Gol quando baleados por dois homens numa moto.

Amigos de Cláudio disseram ao CORREIO que ele não tinha envolvimento com a criminalidade. A namorada dele, Mariana, teve há cinco anos o marido assassinado por traficantes rivais.

Parentes do casal estiveram pela manhã no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), em Salvador, para a liberação dos corpos, porém não quiseram falar sobre o assunto. Eles serão enterrados na tarde deste domingo (14) no Cemitério Municipal de Candeias.

O crime aconteceu na Rua Nova do Passé, por volta das 20h. Amigos de Cláudio contaram que o rapaz estava feliz, pois havia sido demitido e com o dinheiro da recisão havia comprado o Gol para trabalhar como motorista de aplicativo.

"Ele estava comemorando por que ontem mesmo havia comprado o carro. Ele, a namorada e alguns amigos amigos bebiam na porta de casa dele, quando os criminosos chegaram", contou um amigo da vítima, que acescentou em seguida: "Nem deu tempo de eles correrem. Os caras chegaram sem dizer nada e atiraram".

A Polícia Militar informou, em nota, que quando chegou ao local encontrou o corpo da mulher dentro do veículo, morta por disparos de arma de fogo. Já o homem, também atingido por disparos de arma de fogo, havia sido socorrido por populares para o posto de saúde Luis Viana Filho, em Candeias, quando a PM chegou.





A Polícia Civil, por sua vez, destacou que equipes da Delegacia de Candeias investigam a morte de Cláudio e Mariana "A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas", destacou a PC.