Casal deixa gorjeta de R$ 10 mil em agradecimento por encontro; entenda

Os funcionários de um restaurante Club Lucky, em Chicago, nos Estados Unidos, foram agraciados com uma gorjeta de US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil), dada por um casal que se encontrou no local, pela primeira vez, há 20 anos.

A refeição custou “apenas” US$ 137 (R$ 735), mas a memória afetiva do casal foi muito mais generosa.

O estabelecimento compartilhou no Facebook a nota com a gorjeta e explicou que a mesa em que eles sentam, quando voltam ao local do primeiro ‘date’, desde então, é sempre a mesma.

"Esse cliente teve seu primeiro encontro com sua esposa há 20 anos, aqui no Club Lucky, em 12 de fevereiro. Ele tem retornado todos os anos, no mesmo horário, às 19h30, e na mesma mesa, a número 46", postou a página do restaurante.

"Nós demos a eles uma reserva permanente, sempre nessa época do ano. Estamos honrados de ser parte da história tão especial de vida desse casal e somos muito, muito agradecidos por sua generosidade", acrescentou.

Na comanda com a conta, havia um bilhete: "Obrigado por 20 anos de boas memórias, comida excelente e serviço excepcional. Saúde para muitos mais".

O local também comemorou a graninha extra em tempos de pandemia. "Durante esses tempos difíceis, isso elevou o espírito de toda a nossa equipe. Não há como agradecer o suficiente", destacou a direção.

O casal preferiu manter-se no anonimato. O dono do local, Jim Higgins, disse à WLS-TV que dividiu o valor entre todos da equipe de trabalho.

"Isso quase nos fez chorar. Aquece o coração quando há pessoas tão generosas", disse Eddie Cruz, o garçom que pegou a comanda, à emissora.