Casal é achado morto dentro de casa em Ilhéus; vizinho é principal suspeito

O fim de semana foi de violência no sul da Bahia. Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de duplo homicídio no Povoado de Mamoan, em Ilhéus, na manhã deste domingo (1). No local, um casal foi encontrado morto, com marcas de perfurações e cortes pelo corpo, dentro da casa onde morava.

De acordo com as informações da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ilhéus), a unidade foi acionada para averiguar o caso por volta das 11h30 e constatou o duplo homicídio. A casa foi isolada e a perícia técnica acionada para a remoção dos corpos. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Ilhéus, que ficará à frente do caso.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que investiga as mortes de Rosana Ferreira de Jesus, que apresentava marcas de uma facada no peito, e de Daniel Ferreira dos Santos, encontrado amordaçado e com ferimentos provocados por arma branca. O principal suspeito do crime é o vizinho.

“Foi apurado que as vítimas teriam se desentendido com um vizinho, que os ameaçou. O procedimento deve ser investigado pelo Núcleo de Homicídios”, informou.

Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime. O vizinho não foi identificado e está foragido.