Casal é baleado dentro de carro na Avenida São Rafael, e homem morre

Um casal foi baleado dentro de um carro na noite da terça-feira (24) na Avenida São Rafael, em Salvador, por volta das 19h, em frente ao prédio da Chesf, em São Marcos, segundo a polícia. Eles estavam em um veículo Fox, sozinhos, quando foram alvejados.

Uma equipe da 50ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM/Sete de Abril) que passava pela via percebeu o carro com as duas pessoas feridas. Testemunhas contaram que o crime tinha acabado de acontecer. A PM socorreu os dois para uma unidade de saúde em São Marcos.

O homem, identificado como Luzael Conceição dos Santos, 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher, Rosângela Matias de Jesus, 47 anos, sobreviveu, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O crime será investigado pela Polícia Civil.