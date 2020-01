Casal é baleado durante assalto no bairro da Pituba 

Um casal foi baleado de raspão após ter o veículo tomado de assalto na noite de quarta-feira (8), na Rua Almirante Paraguassu, no bairro da Pituba, em Salvador. Vítor Rossi Mesquita, de 20 anos, e Lara Araújo Rios, 19, foram socorridos por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE) após serem surpreendidos por um casal de assaltantes quando saíam de uma delicatessen no bairro.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, as vítimas tiveram o veiculo HB20,de cor branca e placa QAR 2053 levado pela dupla. Ainda conforme o boletim, os assaltantes chegaram, deram voz de assalto, atiraram no casal e fugiram em seguida.

Segundo a polícia, os assaltantes estavam em outro veículo, que acabou sendo deixado no local. O disparo atingiu a perna de Vítor e ultrapassou a calça dele e atingiu a perna de Lara, ambos de raspão. As vitimas foram atendidas e liberadas horas depois da unidade médica.

