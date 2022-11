Casal é baleado na saída de igreja evangélica na RMS

Um homem e uma mulher foram atingidos por disparos de arma de fogo quando saíam de uma igreja evangélica, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de quarta-feira (23).

Eles entravam em um carro quando seis homens em três motocicletas chegaram atirando contra o carro. Os suspeitos fugiram em seguida. Não há informações sobre se os criminosos tentaram roubar algum pertence.

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi socorrido por populares, e deram entrada no Hospital Albino Leitão, no mesmo município.

O crime foi registrado na 37ª Delegacia e será investigado pela Polícia Civil.