Casal e criança ficam feridos após carregador de celular explodir em Guanambi

Dois adultos e uma criança precisaram ser levados ao hospital na cidade de Guanambi, Sudoeste da Bahia, após um carregador de celular explodir. Os três tiveram queimaduras leves e inalaram a fumaça tóxica.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) o caso ocorreu por volta das 12h30 deste domingo (3). A explosão deu início a um incêndio no cômodo em que o aparelho estava carregando.

Os policiais utilizaram os extintores de incêndio das viaturas e, com a ajuda de populares, começaram a combater o fogo. Após conseguirem controlar as chamas, um carro pipa chegou ao local para fazer o rescaldo das paredes do imóvel.

No interior da residência estavam o proprietário, a esposa e o filho. Ainda não se sabe o que causou a explosão do carregador.