Casal é encontrado morto com mãos amarradas em Salvador

Os corpos de um casal foram encontrados com as mãos amarradas, na Avenida 29 de Março, na manhã desta segunda-feira (10), em Salvador. Nenhum dos dois foram identificados.

Segundo a Polícia Civil, eles tinham ainda perfurações provocadas por arma de fogo.

A Polícia Militar informou que as vítimas já foram encontradas pelos agentes com as lesões, e que o local foi isolado para a realização de perícia e não há dados quanto à autoria e à motivação.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela 2ª DH/Central.