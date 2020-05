Casal é preso com 25kg de maconha escondida dentro de carro em Feira

Um casal foi preso, em Feira de Santana, com aproximadamente 25 quilos de maconha escondidos dentro do carro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em um compartimento oculto de um veículo Honda/FIT LX, com placas de Salvador, que pertence à mãe da mulher presa. O homem, de 38 anos, que não teve a identidade revelada, contou aos policiais que ‘pegou’ a droga em Cabrobó, na região do Polígono da Maconha, em Pernambuco, entregaria na rodoviária de Feira e receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga.

O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF de combate a criminalidade no KM 410 da BR 116, em Feira de Santana, a 116 quilômetros de Salvador. Segundo a PRF, inicialmente foi dada ordem de parada ao veículo e solicitados os documentos pessoais e do veículo para consulta nos sistemas da polícia. No entanto, os policiais perceberam um certo nervosismo por parte do condutor e passageira e decidiram investigar mais.

Durante a entrevista, eles constataram também contradições e informações desencontradas em relação ao motivo da viagem e local de destino, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no carro. Em seguida foi realizada vistoria minuciosa no automóvel, foi quando os policiais encontraram 134 pacotes de maconha escondidos nas portas e porta-malas do Fit O volume da droga apreendida pesou 25 quilos.

Os presos, o veículo, o dinheiro e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana (BA), para formalização do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos cabíveis.Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.