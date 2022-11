Casal é preso com arma, drogas e carro roubado após perseguição policial por 70km na Bahia

Um casal de jovens, que não teve a identidade divulgada, foi preso após serem flagrados transportando uma pistola, noventa e sete munições calibre 380, seis quilos de maconha e porções de cocaína em um carro roubado. A prisão ocorreu após uma perseguição policial por 70 quilômetros, na madrugada desta quarta-feira (9), em trecho do município de Seabra, na Região da Chapada Diamantina.

Os policiais faziam o policiamento ostensivo em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 408 da BR 242, quando deram ordem de parada a um Fiat/Mobi, de cor branca, com dois ocupantes. Ao avistar as equipes da PRF e da Polícia Militar (PM), o motorista desobedeceu o comando e empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia. Teve início um acompanhamento tático que se prolongou por cerca de 70 quilômetros até o motorista parar o veículo na altura do Km 477 da rodovia por problema mecânico.

O carro era conduzido por um homem de 26 anos. Com ele viajava uma mulher de 22 anos de idade. Foi feita uma vistoria no interior do automóvel e foi encontrado uma pistola Taurus cal.380, 01 carregador de pistola, 97 munições calibre .380, 6 quilos de maconha, 104 gramas de cocaína e mais uma grande quantidade de material plástico utilizado para embalar droga.

Após consulta nos sistemas informatizados e análise dos caracteres veicular, foi constatado que o carro estava com as placas clonadas, visto que o automóvel possuía ‘queixa’ de roubo. Para tentar enganar a fiscalização detalhada da polícia, o homem não entregou a documentação pessoal e forneceu o nome do irmão. Porém alguns minutos da entrevista, ele informou o seu nome verdadeiro e após consulta nos sistemas de segurança, os PRFs descobriram que ele era foragido da justiça e deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Lauro de Freitas (BA).

Diante dos fatos, todo o material apreendido, o veículo recuperado e os presos foram apresentados à autoridade policial da delegacia de polícia civil de Seabra para lavratura do flagrante e demais procedimentos legais, pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo roubado, uso documento falso e falsidade ideológica. A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime e intensificou às ações nos principais pontos considerados críticos para evitar assaltos, porte ilegal de arma, contrabando, receptação de veículo roubado, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais.