Casal é preso com quase 2,5 mil comprimidos de ecstasy em carro na BR-407

Uma quantidade de 2.331 comprimidos de ecstasy, um tablete de maconha e outro de haxixe foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (7) escondidos dentro de um Fiat Bravo, na BR-407, trecho de Juazeiro, no norte da Bahia. Um casal foi preso.

A droga foi descoberta durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do KM 13 da rodavia. Por volta das 10h, o carro foi parado por uma equipe da PRF. O veículo tinha dois ocupantes.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram um tablete de haxixe que estava dentro da bolsa da passageira do carro e logo em seguida acharam um tablete de maconha no assoalho do banco traseiro, o que levou a equipe aprofundar a vistoria no Bravo.

Ao verificarem o painel do veículo, os policiais encontraram os milhares de comprimidos de ecstasy. Outra quantidade também foi encontrada embaixo do banco do carona.

Com o flagra, o motorista e a passageira receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Tóxico e Entorpecentes (DTE) de Juazeiro. Eles vão responder por tráfico de drogas, crime com pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.